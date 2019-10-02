Ветераны войны в Афганистане обратились к Елбасы, Президенту и в Генпрокуратуру

Возмущение ветеранов вызвало интервью, вышедшее в эфире одного из региональных телеканалов.

Начальник штаба координационного совета ветеранов войны в Афганистане при акимате Алматы Владимир Каменев прокомментировал митинги ветеранов, прошедшие в крупных городах страны, передает Zakon.kz.

В конце сентября в эфире государственного регионального телеканала, вещающего в Алматинской области, было показано интервью, суть которого заключалась в том, что Великая Отечественная война – не наша война, из истории Казахстана такой термин должен быть исключен, оставлено лишь определение Вторая мировая война. Также выступавшие призвали не приводить в пример молодежи подвиг солдат Советской армии, забывая, что 1,2 млн казахстанцев при населении 6,5 млн человек ушло на фронт из Казахстана, по разным данным от 560 до 670 тыс. казахстанцев погибло во время войны 1941-45 годов.

Кроме того, было озвучено мнение, что ветераны войны в Афганистане 1979-1989 годов на самом деле бандиты, якобы уши резали, головы детей отрезали, в футбол этими головами играли, 1,5 млн человек там уничтожили. Выступавшие по телевидению задались вопросом, почему им доверяют занятия патриотической работой с молодежью – школьниками, студентами.

Казахстанские ветераны войны в Афганистане считают, что суть подобных заявлений в том, чтобы внести в общество раскол, поссорить казахстанцев друг с другом и внести разлад в общественное согласие.

- Их заявление о ветеранах афганской войны подпадают под статью 130 Уголовного Кодекса Казахстана ("Клевета"). По всем крупным городам уже состоялись митинги ветеранов войны в Афганистане , в Алматы также состоялся митинг в парке 28 панфиловцев. На собрании ветераны приняли открытое письмо Елбасы, Первому Президенту РК, председателю Совета Безопасности и партии "Nur Otan" Нурсултану Назарбаеву и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаева, также направили это письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой завести уголовное дело по статье 130 УК РК, - рассказал Владимир Каменев.

По слухам, один из дававших то интервью уже извинился перед ветеранами, но они намерены идти до конца.

- Я связывался с республиканским советом ветеранов, они приняли обращение к Президенту такого же содержания, как и в Алматы. В Талдыкоргане ветераны войны в Афганистане подают персонально в суд на давших то интервью на телевидении, также они требуют наказать руководство телекомпании, допустившей в эфире такие выступления криминального характера. Мы, ветераны, за мир и стабильность в Казахстане и не допустим раскола общества из-за подобных провокационных заявлений. Своим характером, своей работой мы являемся примером для молодых казахстанцем, - заключил Каменев.

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