Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нарушения и коррупция. Бердымухамедов уволил главу МВД

По информации одного издания, экс-глава был арестован.

Фото : rus.azattyq.org2 октября 2019, 16:38

В ходе заседания Совета безопасности по итогам работы силовых ведомств за 9 месяцев 2019 года президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра внутренних дел Исгендера Муликова, сообщает "Хроники Туркменистана".

В ходе заседания генеральный прокурор Туркменистана Батыр Атдаев доложил о результатах проверки в МВД, в ходе которой были выявлены недостатки и случаи коррупции.

Обнаружены следующие нарушения:

• Муликов назначил временным управляющим исправительного учреждения в Ахалском велаяте Бердимырата Бердиева, у которого было ветеринарное образование;

• Экс-министр не справился с нарушениями правил движения на дорогах. Во время месячника безопасности дорожного движения, который прошел в сентябре, были допущены случаи, связанные с созданием препятствий для слаженного трафика транспортных средств на столичных автодорогах;

• Был задержан сотрудник дорожной полиции капитан Керимгулы Чарыев за использование служебного транспорта не по назначению. В частности, неправомерно использовался транспорт при перевозке работников коммунальной службы хякимлика Ашхабада;

• Выявлена коррупция среди инспекторов дорожной полиции. В частности, полицейские Гуванч Мухаммедов и Сылапберди Ширлиев, сговорившись, потребовали крупную взятку у водителя остановленного автомобиля, хотя все документы были в порядке. Водителю полицейские пригрозили конфискацией машины;

• Превышения должностных полномочий полицейскими. Офицер дорожной полиции Ашхабада Азат Сапаров пытался воспрепятствовать составлению протокола на своих близких друзей, нарушивших правила дорожного движения;

• После дополнительного расследования по делу предпринимателя Чары Кулова, арестованного в середине сентября, были выявлены новые факты взяточничества в особо крупных размерах. В пользу государства конфискованы два жилых дома и несколько автомобилей. Отметим, что издание Turkmen news предполагает, что именно за связь с Куловым Муликов был снят с должности. Согласно данным издания, арестованный предприниматель был осужден на 25 лет;

• Муликов не уволил заместителя руководителя отдела паспортизации Ашхабада Дидармырата Мухаммедова, который является родственником Чары Кулова. Мухаммедов, по данным следствия, покрывал осужденного ныне родственника.

Все упомянутые нарушители были арестованы, а "вышеприведенные факты показывают, что министр внутренних дел не исполнял надлежащим образом возложенные на него должностные обязанности"..

Официальные туркменские СМИ о дальнейшей судьбе экс-министра умалчивают, однако, по данным издания "Гундогар", Муликов был арестован.

Муликов занимал пост главы МВД в течение 10 лет с мая 2009 года. За время работы он получил от главы государства в общей сложности 12 выговоров, три последних в 2018 и 2019 годах – "с последним предупреждением".

Ведомство возглавит Мамметхан Чакыев, до этого занимавший пост вице-премьера, курировавшего транспорт, связь и промышленность.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты