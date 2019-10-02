Животные-фотомодели

Кто говорит, что склонность к позированию перед камерой – исключительно человеческая черта?

Корреспондент Zakon.kz подготовил подборку, доказывающую, что среди животных встречаются прирожденные фотомодели, позирующие фотографам умело и с удовольствием.

Кто говорит, что склонность к позированию перед камерой – исключительно человеческая черта? Есть животные, которые заткнут за пояс любую фотомодель, и прежде всего своей фотогеничностью!

Азиатский леопард позирует

Среди людей есть не мало таких, кто умеет хорошо позировать перед камерой, в эпоху селфи этому может научиться любая обезьяна. Впрочем, и остальные животные умеют показать себя с выгодного ракурса, не хуже, чем двуногие.

Утренняя зарядка фламинго

Мы бы с радостью дали высшую награду любому из этих претендентов на звание супер-модель.

Белый мишка на пляже

- Вот уже несколько лет я работаю в алматинском зоопарке и снимаю животных. Могу сказать, что некоторые животные прекрасно позируют. Причем, как заметил, некоторые животные позируют, не побоюсь ошибиться, это делают специально, - рассказал Михаил Сорокоумов.

Белый павлин во всей красе

Львята

Возможно, для животных фотоаппарат что-то неизвестное, но вот выглядеть перед окружающими в надлежащем виде- это совсем другое.

Львица позирует

Животные по долгу занимаются своим туалетом и личной гигиеной, чтобы показать всю красоту своего оперения, шерсти и вообще в лучшем свете предстать перед взором дамы своего сердца.

Филин-ночной призрак

Особенно это заметно в брачный период, перед соперниками нужно показать себя в блестящей физической форме. И даже такому периоду, как переход на летнюю или зимнюю форму «одежды», животные уделяют особое внимание и выглядят они в это время с особым шармом.

Альберт Ахметов

Фото Михаила Сорокоумова

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