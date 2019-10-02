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Мужчина с кирпичом набросился на медиков скорой

После приезда полиции медики оказали помощь женщине.

Фото : kashira.ru2 октября 2019, 17:04

Нетрезвый житель Шахтинска ранил жену вилкой и набросился на врачей с кирпичом, передает Zakon.kz со ссылкой на patriotkaragandy.

Видео, которое сняли врачи, закрывшись в машине, стало доказательством против дебошира. Он стал подозреваемым по уголовному делу.

Как сообщается на паблике, поступил звонок от женщины, которая сообщила, что у нее кружится голова и травмировано ухо. Однако муж (или сожитель) женщины не пустил врачей в квартиру. Врачи сообщили в полицию о данной ситуации и спустились в машину.

Но этот человек накинул на голый живот куртку и выбежал вслед за врачами. Он поднял кирпич с земли и стал бить им по капоту машины. Затем ударил по боковому стеклу машины. К счастью, стекло не разбилось.

После приезда полиции медики оказали помощь женщине. Она пояснила, что ее спутник ударил ее вилкой в область уха.

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Нападение на врачей.​ Нетрезвый житель Шахтинска ранил жену вилкой и набросился на врачей с кирпичом. Видео, которое сняли врачи, закрывшись в машине, стало доказательством против дебошира. Он стал подозреваемым по уголовному делу. - Поступил звонок от женщины, которая сообщила, что у нее кружится голова и травмировано ухо. Однако муж (или сожитель) женщины не пустил врачей в квартиру. Врачи сообщили в полицию о данной ситуации и спустились в машину. Но этот человек накинул на голый живот куртку и выбежал вслед за врачами. Он поднял кирпич на земле и стал бить им по капоту машины. Затем ударил и по боковому стеклу машины. К счастью, стекло не разбилось. После приезда полиции медики оказали помощь женщине. Она пояснила, что ее спутник ударил ее вилкой в область уха. --------- @patriotkaragandy Видео представлено врачами --------- #нападения_на_врачей #бьют_врачей #скорая_помощь #неотложка_рк #скорая_помощь_казахстан #шахтинск #новости_шахтинска #патриоткараганды

Публикация от Патриот Караганды (@patriotkaragandy) 2 Окт 2019 в 2:39 PDT


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