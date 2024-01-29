Мужчина принял роды у своей жены в Экибастузе

У женщины начались частые схватки и ее мужу пришлось принять роды до приезда медиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavon.kz, срочный вызов на пульт "103" поступил в ночь с 27 на 28 января. В Экибастузе у 36-летней женщины, которая находилась на 41-й неделе беременности, начались частые схватки.

"Пока медики были в пути, диспетчер применила метод "удержания звонка" и инструктировала супруга роженицы, который находился рядом. Бригада прибыла на место через девять минут после вызова. К тому времени ребенок уже появился на свет. Нужно отдать должное мужчине, который принимал роды. Он не запаниковал и четко следовал установленному алгоритму. Во многом благодаря этому и с новорожденным мальчиком, и с его мамой все в порядке", – цитирует издание - пресс-службу областной станции скорой помощи.

Мама и младенец в стабильном состоянии доставили в роддом Экибастуза.

СМИ также отмечает, что в прошлом году в Павлодарской области 22 ребенка появились на свет в домашних условиях.

Ранее 18 января в Астане в акушерском блоке Городской многопрофильной больницы №2 родилась первая в 2024 году тройня. Счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.