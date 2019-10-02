Родители изнасиловали собственную дочь и пригласили на шабаш друзей
Отец особо выделился - он издевался над малышкой и избивал ее.
Мглинский районный суд Брянской области России рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору, пишет РИА Новости.
Как сообщается на сайте суда, четверых человек подозревают в изнасиловании ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Как следует из материалов дела, которое уже передано в суд, четверо взрослых, включая "маму и папу", изнасиловали малолетнюю девочку, не достигшую 14 лет. При этом отец особо выделился - он издевался над малышкой и избивал ее - пишет vologda-poisk.ru.
Кроме того, родителей ребенка обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком обращении с ним. Девочке причиняли тяжелые физические и психические страдания.
Первое заседание суда назначено на 4 октября. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, сообщает
По данным местного портала "Новости Брянска", двое других насильников были друзьями семьи.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!