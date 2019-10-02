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В Павлодаре прокуратура и полиция изучают скандальные материалы о судье

Председатель судебной коллегии по уголовным делам обратился в полицию и прокуратуру.

Фото : pixabay.com2 октября 2019, 18:16

Павлодарский областной суд рассказал о том, что в мессенджере WhatsApp распространялись видеоматериалы, порочащие честь и достоинство председателя судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского облсуда М.Әкетай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

М. Әкетай отрицает свою причастность к распространенной по мессенджеру WhatsApp видеозаписи и утверждает, что не имеет никакого отношения к ней.

По данному факту он обратился с заявлением в Департамент полиции и Прокуратуру Павлодарской области о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и сетей телекоммуникации, повлекшие тяжкие последствия по части 3 статьи 274 УК, а также клеветы по части 3 статьи 130 УК.


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