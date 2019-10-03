Кому не нужно будет платить по ОСМС?

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До перехода к ОСМС по всей стране остались считанные месяцы. Поскольку система будет социальнонаправленной и солидарной, она обеспечит заботу о тех, кто не может платить взносы в Фонд медицинского страхования, передает пресс-служба Фонда медицинского страхования.

Как известно, плательщиками взносов являются работодатели, ИП, частные нотариусы и судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, работники, а также физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера.

Согласно статье 28, от уплаты взносов в Фонд медицинского страхования освобождаются 15 социально уязвимых категорий граждан. Мы расскажем подробнее, за кого платить будет государство.

Итак, во-первых, это многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также обладающие орденами "Материнская слава" I и II степеней.

Позаботится государство и о родителях, которые находятся в декретном отпуске в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет, неработающими беременными женщинами, а теми, кто воспитывает ребенка (детей) до трех лет.

Не будут делать взносы, но смогут рассчитывать на медпомощь дети и воспитанники интернатных организаций, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, студенты-очники среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского (в форме резидентуры) образования.

Среди льготников также – участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Кроме того, защищенными будут военнослужащие, сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов.

Оставшиеся без работы имеют право на получение медицинской помощи в течение 3-х месяцев с момента последнего взноса. Если же с трудоустройством возникли проблемы, то необходимо официально зарегистрироваться как безработный, и тогда государство позаботится о вас.

К льготникам также относятся отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности), а также лица, содержащиеся в ИВС и СИ.

За этих граждан будет платить государство – в 2020 году 4% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года.

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