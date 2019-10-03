Величина прожиточного минимума увеличилась на 20,1%

Это в сравнении сентября 2019 с декабрем 2018 года.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2019г. по сравнению с декабрем 2018г. увеличилась на 20,1%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистики МНЭ РК.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14%, фруктов и овощей – 12,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7%, сахара, чая и специй – 1,8%.

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

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