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Питбуль напал на дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке

Собака сбежала с огороженной территории.

Фото : animalreader.ru3 октября 2019, 10:45

В Бронксе на дочь казахстанкого дипломата напал питбуль, сообщает CBS New York.

- Собака сбежала с огороженной территории и напала на 4-летнюю девочку в районе Северного Ривердейла в Бронксе, - отмечает местная полиция.


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