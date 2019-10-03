Питбуль напал на дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке
Собака сбежала с огороженной территории.
Фото : animalreader.ru3 октября 2019, 10:45
В Бронксе на дочь казахстанкого дипломата напал питбуль, сообщает CBS New York.
- Собака сбежала с огороженной территории и напала на 4-летнюю девочку в районе Северного Ривердейла в Бронксе, - отмечает местная полиция.
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