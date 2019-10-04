Как создавался Национальный научный онкологический центр в Нур-Султане

На диспансерном учете с онкологическими заболеваниями состоит более 180 тысяч казахстанцев.

О создании Национального научного онкологического центра в Нур-Султане рассказал председатель Правления Национального научного онкологического центра Буркитбаев Жандос Конысович, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями состоит более 180 тысяч казахстанцев. Ежегодно в стране регистрируется около 35 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, свыше 14 тысяч человек ежегодно умирает от онкологических заболеваний.

По поручению Первого Президента РК – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева (Послание народу Казахстана от 5 октября 2018 года) Правительством страны принято решение о создании Национального научного онкологического центра (ННОЦ) на базе действующего Национального научного центра онкологии и трансплантологии (ННЦОТ).

Строительство современного здания научного центра осуществляется с привлечением стратегических партнеров и в соответствии с международными стандартами. ННОЦ предстоит стать центром координации и контроля за развитием онкологической службы страны, в котором будут сконцентрированы все уникальные мировые технологии диагностики и лечения злокачественных новообразований.

Важными направлениями деятельности центра станут:

- сохранение, укрепление и развитие интеллектуального потенциала ННОЦ, в том числе и по разработке персонифицированных методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, паллиативной помощи и трансфер их в регионы;

- подготовка специалистов онкологической службы медицинского и немедицинского профиля для внедрения в практику новых инновационных технологий.

На сегодня в реализацию поставленных задач Министерством здравоохранения Республики Казахстан осуществлено следующее.

Проект строительства нового онкологического центра, с учетом необходимости сохранения текущей лечебной деятельности, разделен на две очереди: строительство нового лечебно-диагностического корпуса до 2021 года и реконструкция здания действующей клиники к концу 2022 года.

- К строительству ННОЦ привлечены лучшие проектные, строительные и инжиниринговые компании. Разработку проектно-сметной документации по результатам конкурсного отбора осуществляет швейцарская компания IT Engineering S.A., имеющая большой опыт проектирования социальных и промышленных объектов, как в Казахстане, так и за рубежом. Из запланированных четырех этапов проектирования на сегодня завершены и получены положительные заключения государственной экспертизы на первые два этапа, - отметил Буркитбаев.

Премьер-Министром Республики Казахстан Маминым А.У. по согласованию с Президентом Республики Казахстан Токаевым К.К. Постановлением Правительства РК определены компании по строительству и инжиниринговому сопровождению строительства нового онкологического центра.

Генеральным подрядчиком определена международная компания "B&A Сontractors SA", чьи проекты успешно реализованы в нашей стране, среди которых Республиканский диагностический центр, Национальный научный центр материнства и детства, Национальный научный кардиохирургический центр, Республиканский велотрек, Театр оперы и балета "Астана опера", Международный терминал аэропорта в Нур-Султане.

Инжиниринговое сопровождение осуществляет компания Deloitte TCF - одна из четырех крупнейших авторитетных компаний транснационального масштаба в сфере международного бизнеса, и их деятельность основана на безупречной деловой репутации.

На счету Deloitte TCF сопровождение строительства медицинских объектов и поставка медицинской техники в США, Нидерландах, Австралии и других странах.

Не оставляет сомнений, что первый случай участия Deloitte TCF в инжиниринговом управлении проектом в социальной сфере нашей страны гарантирует соблюдение законности и соответствие всем международным стандартам.

Стратегическими партнерами ННОЦ уже стали ведущие медицинские и научные центры – университетская клиника University College London, Национальный онкологический центр Южной Кореи, Медицинский институт им. С. Березина (Санкт-Петербург, Россия). Ведутся переговоры о привлечении к стратегическому партнерству Национального онкологического центра Японии, Европейского института онкологии (Италия), онкологического центра MD Anderson (США), университетских клиник Германии, Австрии, Израиля. Прорабатываются вопросы сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Международным союзом контроля над раком (UICC), Международным агентством по изучению рака (МАИР), Европейской ассоциацией онкологов (ESMO).

В соответствии с Поручением Ел Басы Н.А. Назарбаева (Послание 2018 г.) предусматривается оснащение ННОЦ самым передовым оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая технологии протонной, лучевой, и лазерной терапии, а также ядерной медицины.

При этом мы руководствуемся таким принципом: нам не нужны поставщики - производители оборудования, нам нужны - стратегические партнеры - производители медицинского оборудования, которые будут сопровождать и обеспечивать бесперебойность работы оборудования и обучение специалистов, проводить совместные научные изыскания, осуществлять интеллектуальное и кадровое сопровождение отрасли, способствовать трансферту новых технологий как в ННОЦ, так и в регионы.

Мировые лидеры в производстве медицинского оборудования и программного обеспечения для диагностики и лечения онкологических заболеваний – Varian Medical Systems International AG, Ion Beam Applications (IBA) и другие компании уже заявили о готовности к такому сотрудничеству с новым центром. Предполагается, что оборудование будет закуплено напрямую у производителей. Перечень приобретаемого оборудования пройдет независимую экспертную оценку на обоснованность его приобретения и эффективность использования. К этому будут привлечены ведущие независимые казахстанские и зарубежные эксперты, и стратегические партнеры, а также компания Deloitte TCF.

Для успешной реализации всех намеченных задач необходимо соответствующее кадровое обеспечение. В этой связи, уже с осени текущего года при финансовой поддержке Всемирного банка начнется подготовка специалистов для ННОЦ в ведущих онкологических центрах Японии, Южной Кореи и Германии, проводится конкурсный отбор 35 специалистов для направления на бесплатное обучение, осуществляемое стратегическими партнерами ННОЦ.

С Министерством образования и науки РК изучается возможность организации стажировки в зарубежных клиниках и направления специалистов на обучение в магистратуру в зарубежные высшие учебные заведения в рамках программы "Болашак". Наряду с подготовкой клинических специалистов, планируется подготовка необходимых для страны медицинских физиков, химиков, техников-дозиметристов, инженеров по радиационной безопасности и других специалистов для ядерной медицины, протонной и лучевой терапии.

В целом, планируется обучить порядка 250 специалистов. Таким образом будет подготовлена группа квалифицированных исследователей и клиницистов с опытом проведения научных исследований, а так же высокоспециализированных специалистов технического профиля.

Это позволит перезагрузить национальную онкологическую службу в соответствии с современными тенденциями и в ближайшем будущем создать собственную онкологическую школу.

Наряду с подготовкой персонала, будут созданы необходимые условия для проведения научных исследований в области онкологии. В ННОЦ планируется создание исследовательского центра. В его лабораториях будут проводиться геномные и протеомные исследования, проточная цитометрия, микроскопия, тканевая инженерия, биоинформационный анализ. Перед ННОЦ стоит сложная задача до 2021 года полностью перепрофилировать текущую многопрофильную медицинскую деятельность центра на деятельность по оказанию онкологической помощи в соответствии с международными стандартами.

При этом особое внимание будет уделено реабилитации, представляющей собой неотъемлемую часть лечения пациентов с злокачественными новообразованиями. Предстоит создать специальные подразделения онкологической реабилитации, деятельность которых будет направлена на восстановление навыков жизнеобеспечения, трудоспособности и улучшение качества жизни.

Для организации работы по профилактике и ранней диагностике онкозаболеваний как на популяционном, так и индивидуальном уровне, в структуре ННОЦ создается центр по контролю за раковыми заболеваниями. Данный центр будет разрабатывать и внедрять современные и эффективные технологии профилактики, предупреждения и ранней диагностики рака.

После ввода в эксплуатацию в ННОЦ ежегодно стационарное лечение будут проходить более 6 000 пациентов, консультативно-диагностической помощью планируется охватить порядка 30 000 пациентов, в том числе позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ) – около 10 000, лечением с использованием лучевой и лазерной терапии – порядка 4 000 пациентов, а пропускная способность протонного центра при функционировании 2 процедурных комнат может составить 700-800 пациентов в год.

Важна и социальная составляющая направленных на стимулирование и мотивацию работников. Так, по ходатайству Министерства здравоохранения РК Акиматом г.Нур-Султан выделен земельный участок, находящийся в одном квартале от ННОЦ, под строительство многоквартирного жилого дома с применением механизмов ГЧП для обеспечения будущих специалистов ННОЦ жильем.

Все намеченные задачи и первые результаты планируем вынести на общественные слушания на площадке партии Нур-Отан.

Перед ННОЦ стоят высокие, амбициозные задачи, несмотря на сжатые сроки реализации. Сложные и многоплановые задачи должны быть выполнены. Необходимо теперь перевести все планы на язык практического действия. Это напрямую зависит от согласованных действий заинтересованных государственных органов, самоотверженного труда и преданного служения избранному делу специалистов.

Все подчинено тому, чтобы страшный диагноз "рак" больше не звучал как смертельный приговор. С созданием центра казахстанские пациенты смогут получать самое высокотехнологичное специализированное лечение, в соответствии с лучшей международной практикой, у себя на родине, рядом со своими близкими. Раннее выявление болезни позволит полностью излечивать все большее число пациентов.

Создаваемая для них возможность продолжительной и полноценной жизни - главная награда для всех, кто воплощает в жизнь самые смелые и сложные планы.

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