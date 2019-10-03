Сколько составляет внешний долг Казахстана

Чистый внешний долг Республики Казахстан составил 47,7 млрд долларов США, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 806,1 млн долларов США.

О платежном балансе и изменениях во внешнем долге Казахстана за первое полугодие 2019 года рассказали в Национальном банке РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Как сообщили в Нацбанке РК, по итогам 1 полугодия 2019 года текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом и составил 1,9 млрд долларов США. Дефицит текущего счета обусловлен снижением профицита торгового баланса на фоне ухудшения внешней конъюнктуры мировых цен на нефть. Экспорт товаров увеличился на 0,8% до 28,6 млрд долларов США. При этом, стоимость экспорта нефти и газового конденсата (57,7% от официального экспорта) сократилась на 6,6% за счет снижения контрактных цен.

Импорт товаров вырос на 7,2% до 17,2 млрд долларов США. Рост импорта обусловлен увеличением ввоза инвестиционных товаров, связанных с покупкой оборудования, транспортных средств, изделий из металлов для модернизации топливно-энергетического комплекса, инфраструктурных и других проектов, в том числе для расширения производственных мощностей в нефтегазовом секторе.

Доходы иностранных прямых инвесторов в 1 полугодии 2019 года снизились на 2,8% до 10,8 млрд долларов США. Более половины доходов нерезидентов от прямых инвестиций было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

- По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) сложился чистый отток в 3,7 млрд. долл. США, что связано с ростом зарубежных активов резидентов. По прямым инвестициям чистый приток капитала составил 3,7 млрд долларов США, обеспеченный реинвестированием доходов нерезидентов, изъятием резидентами капитала своих зарубежных дочерних организаций, а также погашением иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями. Рост активов Национального фонда РК и других резидентов, а также погашение обязательств казахстанскими банками и предприятиями привели к чистому оттоку по портфельным инвестициям в 4,2 млрд. долларов США, – сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

По другим инвестициям чистый отток в 3,3 млрд долларов США обеспечен увеличением активов резидентов на зарубежных счетах, погашением органами государственного управления и банками обязательств по долгосрочным кредитам и займам, а также ростом наличной иностранной валюты (НИВ) на руках у населения по оценке Национального Банка РК.

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 1 июля 2019 года оценивались в 28,2 млрд долларов США, что покрывает потребности финансирования 7,2 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

- По состоянию на 1 июля 2019 года внешний долг Республики Казахстан составил 158,3 млрд долларов США или 87,7% к ВВП (улучшение с начала года на 0,8 процентных пункта). В структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность (63,3%), внешний долг корпоративного сектора перед несвязанными кредиторами занимает 25,1%, государственный внешний долг (Правительство и Национальный Банк) – 8,0%, внешние обязательства банковского сектора (БВУ и АО "Банк развития Казахстана") - 3,6%. За первое полугодие 2019 года внешний долг страны сократился на 467,6 млн долларов США. Государственный внешний долг увеличился на 323,0 млн долларов США до 12,6 млрд долларов США за счет роста рыночной стоимости суверенных еврооблигаций, частично нивелированной погашением государственных внешних займов, – отмечено в сообщении пресс-службы финрегулятора.

Сообщается также, что внешние обязательства банковского сектора сократились на 79,9 млн долларов США до 5,7 млрд долларов США, за счет роста депозитов нерезидентов и спотовых контрактов с иностранными банками, который компенсировался погашением еврооблигаций (АО "Народный Банк Казахстана") и займов АО "Банк Развития Казахстана".

Внешний долг корпоративного сектора перед не аффилированными кредиторами также практически не изменился (увеличение на 99,8 млн. долларов США до 39,7 млрд. долларов США), так как операции платежного баланса (погашение еврооблигаций, выплата внешних займов) были нивелированы ростом рыночной стоимости еврооблигаций казахстанских эмитентов.

Межфирменная задолженность уменьшилась на 810,6 млн. долларов США до 100,2 млрд. долларов США вследствие погашения крупными добывающими и транспортными компаниями кредитов от зарубежных сестринских организаций.

В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 июля 2019 года составил 21,0 млрд долларов США, сократившись за первое полугодие на 1,7 млрд долларов США.

Чистый внешний долг Республики Казахстан составил 47,7 млрд долларов США, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 806,1 млн долларов США. При этом государственный и банковский сектора выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а корпоративный сектор является чистым заемщиком.

- По сравнению с предварительной оценкой платежного баланса за 1 полугодие 2019 года текущий счет пересмотрен в сторону незначительного улучшения за счет актуализации данных государственных органов и отчетов респондентов. Межфирменная задолженность представляет собой обязательства перед прямыми инвесторами, дочерними и сестринскими предприятиями и на 1 июля 2019 года на 66,5% состояла из внешнего долга филиалов иностранных компаний, реализующих крупные нефтегазовые проекты на территории Казахстана. Чистый внешний долг представляет собой внешние обязательства по долговым инструментам (внешний долг) за вычетом внешних активов по долговым инструментам, – дополнили в пресс-службе Нацбанка РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!