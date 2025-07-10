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Финансы

Внешний долг Казахстана увеличился на 5,7 миллиарда долларов

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 23:00 Фото: Zakon.kz
Объем внешнего долга Республики Казахстан на 1 апреля 2025 года составил 170,5 млрд долларов, увеличившись на 5,7 млрд долларов с начала года, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка, опубликованные 10 июля 2025 года. 

Рост задолженности за первый квартал 2025 года был обусловлен как внешнеэкономическими операциями (платежный баланс), так и курсовыми и стоимостными изменениями. В частности, на 3,4 млрд долларов рост обеспечили операции платежного баланса, еще 2,3 млрд долларов добавили переоценки и прочие изменения.

Согласно структуре, 87,1% всего внешнего долга приходится на долгосрочные обязательства (срок погашения более года). Это снижает краткосрочные риски ликвидности, однако делает экономику более чувствительной к изменениям рыночных условий в долгосрочной перспективе.

Основную часть внешнего долга Казахстана составляют кредиты и займы от нерезидентов – 71,9%, а также долговые ценные бумаги, находящиеся у иностранных держателей, – 9,3%.

По институциональному составу на 1 апреля 2025 года распределение долга выглядит следующим образом:

  • государственный внешний долг – 14,8 млрд долларов;
  • внешний долг банков и организаций с государственным участием – 17,5 млрд долларов;
  • внешний долг частного сектора – 138,2 млрд долларов;
  • гарантированный государством долг – 3,1 млрд долларов.

Для сравнения, в начале года (на 1 января 2025 года) общий внешний долг составлял 164,8 млрд долларов, а годом ранее (на 1 июля 2024 года) – 166,7 млрд долларов. Таким образом, за девять месяцев рост составил 3,8 млрд долларов.

Ранее в Нацбанке объяснили, зачем собирают информацию о счетах казахстанцев. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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