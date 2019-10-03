Депутата неприятно удивило количество получающих соцпомощь

Почти 2 млн человек получают АСП от государства.

Депутата Мажилиса Парламента РК Гульжану Карагусову удивило количество граждан, получающих адресную социальную помощь (АСП) в стране. Это количество с 2007 года выросло в 4 раза, и сейчас АСП получают почти 2 млн человек. Между тем, всего работающих граждан в РК насчитывается 8 млн, передает корреспондент Zakon.kz.

- Исходя из того, что это изменение бюджета, оно действительно долго рассматриваться не может, потому что выделенные деньги надо освоить. Но, единственное, здесь вот Аида Аденовна (Курмангалиева, ответсекретарь министерства экономики РК) была, я хотела бы поставить этот вопрос, здесь мне даже ответа не надо. Я сама все деньги посчитаю. У нас вообще беспрецедентный случай. За всю историю независимости Казахстана столько людей, получающихся адресную социальную помощь (АСП), никогда не было. 1 млн 800 - это почти 2 млн. У нас всего 8 млн работоспособных. Это деньги налогоплательщиков, - сказала Карагусова на презентации законопроекта с уточнениями в республиканский бюджет на 2019 год в Мажилисе Парламента.

Она отметила, что в 2007 году получающих АСП граждан было в разы меньше.

- В 2007 году, когда мы уходили, я, как министр, уходила. Положение было аховое, тогда действительно не было рабочих мест, не было денег, но мы довели эту цифру с 1,5 млн до 500 тысяч. Что произошло за время, когда работали огромные программы занятости? Мы без конца отдавали "Атамекену" на обучение, переобучение и микрокредиты. Когда у нас была вторая пятилетка ГПИИР - 1200 предприятий открыли. Мы без конца повышаем заработную плату. Что произошло? Кто вот за это все ответит? Поэтому мне к рабочей группе предоставьте расчеты: 1. Сколько было потрачено на так называемые программы занятости, об эффективности которых мы неоднократно ставили вопрос; 2. Сколько было за этот период микрокредитов. А анализ мы сами сделаем, - пояснила мажилисвумен.

Рабочая группа по уточнению бюджета состоится сегодня же.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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