Машина вылетела с дороги в реку в Чемолгане, двое погибли

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

Машина вылетела с дороги в речку в районе станции Чемолган, передает Zakon.kz.

Информация появилась в паблике kris_p_kz.

- Станция Шамалган, легковая машина вылетела с дороги прямо в речку... - сообщается в описании к видео.

В полиции Алматинской области сообщили, что погибли два человека.

- Факт ДТП зарегистрирован в 9.30 в Карасайском районе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. В дорожной аварии погибли двое мужчин, 1982 и 1988 г.р.. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК.

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