Машина вылетела с дороги в реку в Чемолгане, двое погибли
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.
Фото : kris_p_kz3 октября 2019, 12:20
Машина вылетела с дороги в речку в районе станции Чемолган, передает Zakon.kz.
Информация появилась в паблике kris_p_kz.
- Станция Шамалган, легковая машина вылетела с дороги прямо в речку... - сообщается в описании к видео.
В полиции Алматинской области сообщили, что погибли два человека.
- Факт ДТП зарегистрирован в 9.30 в Карасайском районе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. В дорожной аварии погибли двое мужчин, 1982 и 1988 г.р.. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК.
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