Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Машина вылетела с дороги в реку в Чемолгане, двое погибли

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

Фото : kris_p_kz3 октября 2019, 12:20

Машина вылетела с дороги в речку в районе станции Чемолган, передает Zakon.kz.

Информация появилась в паблике kris_p_kz.

- Станция Шамалган, легковая машина вылетела с дороги прямо в речку... - сообщается в описании к видео.

В полиции Алматинской области сообщили, что погибли два человека.

- Факт ДТП зарегистрирован в 9.30 в Карасайском районе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. В дорожной аварии погибли двое мужчин, 1982 и 1988 г.р.. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты