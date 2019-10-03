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Модель и мама двоих детей: казахстанка победила в международном конкурсе красоты

За корону в конкурсе “Mrs Supermodel worldwide” боролись конкурсантки со всего мира.

Фото : Из личного архива Инессы Назаровой3 октября 2019, 12:34

Представительница Казахстана выиграла главную корону на международном конкурсе “Mrs Supermodel worldwide”, сообщает Zakon.kz.

29 октября в Индии прошел финал международного конкурса для девушек в статусе "миссис".

В Дели прилетели конкурсантки со всего мира. Возраст участниц от 28 до 43 лет. Все участницы уже мамы, но помимо этого конкурсантки, либо работаю моделями, актрисами, певицами, либо являются директорами модельных агентств, некоторые из женщин сами проводят конкурсы красоты в своих странах.

Представлять Казахстан удостоилась чести Инесса Назарова, модель и мама двоих детей.

На протяжении девяти дней, конкурсантки участвовали в благотворительных мероприятиях, акциях в защиту окружающей среды, фото и видео съемках, а также побывали в трех городах Индии.

На финальном шоу Инесса блистала в платьях от казахстанского дизайнера Ирины Сили.

Многих удивил необычный национальный костюм. По словам автора, в этом костюме интерпретация национального наследия Республики Казахстан. Наряд выглядел очень современно, но в тоже время подчеркивал статус замужней женщины и матери.


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