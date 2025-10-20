Казахстанка не смогла получить корону международного конкурса красоты
Конкурс "Miss Grand International" считается одним из самых престижных конкурсов в индустрии красоты, ежегодно объединяя представительниц более чем 70 стран мира. Стоит отметить, что в этом году Казахстан дебютировал в конкурсе.
Конкурс стартовал в столице Таиланда Бангкоке 29 сентября и завершился 18 октября.
По информации со страницы Томирис в Instagram, ей 23 года и она уроженка Кызылорды. Трудится в нефтеперерабатывающей компании. Из увлечений – спорт, психология и культура.
Фото: Instagram/tosixq
19 октября Томирис разместила новую запись в своих соцсетях.
"Поверьте я оставила такой след на этом конкурсе. Еще Казахстан весь стафф и организаторы конкурса будут вспоминать только в хорошей ноте", – гласит ее обращение в Instagram.
В топ-10 конкурса вошли представительницы: Колумбии, Чехии, Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Таиланда, Филиппин, Танзании, Ганы, Испании. Что касается обладательницы заветной короны конкурса, то ее вручили конкурсантке из Филиппин.
Фото: Instagram/missgrandinternational
