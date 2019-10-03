В Петропавловске открылся аутизм-центр "Асыл Мирас" Фонда Булата Утемуратова

В области проживает более четырех тысяч детей с особыми образовательными потребностями.

Фонд Булата Утемуратова расширяет географию реализации программы "Аутизм. Мир один для всех". 3 октября в Петропавловске в рамках совместного проекта Фонда и акимата Северо-Казахстанской области открылся восьмой в стране аутизм-центр "Асыл Мирас".

По данным Северо-Казахстанского областного Управления образования, в области проживает более 4 тысяч детей от 0 до 18 лет с особыми образовательными потребностями и более 400 детей с диагнозом "аутизм", "расстройство аутистического спектра". В этой связи, по словам акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, аутизм-центр региону был необходим и стал возможным благодаря сотрудничеству акимата и Фонда.

- Хочу поблагодарить Фонд Булата Утемуратова за то, что откликнулись на нашу просьбу, укомплектовали центр всем необходимым оборудованием, провели обучение преподавателей, - сказал он.

Глава региона отметил, что Фонд Булата Утемуратова также оказывает поддержку медицинским учреждениям в Петропавловске. Так, в 2017 году в детскую областную больницу было поставлено жизненно важное оборудование за счет средств, вырученных в ходе ежегодного благотворительного спортивно-музыкального фестиваля Burabike. А в 2020 году фонд передаст городу кислородную барокамеру, приобретенную на благотворительные сборы Burabike 2019 года.

В аутизм-центрах "Асыл Мирас" детям с расстройствами аутистического спектра помогают развивать необходимые навыки и адаптироваться в современном обществе. Родители и близкое окружение также обучаются тому, как помогать детям с РАС закреплять достигнутые успехи. Работают с детьми специалисты, обученные лучшим мировым методикам и технологиям, эффективность которых подтверждена практикой.

Как отметил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова, аутизм-центры "Асыл Мирас" работают на безвозмездной основе, все услуги предоставляются бесплатно.

- Все наши центры проводят занятия по американским технологиям, разработанным Калифорнийским университетом и Marcus Autism Center в Атланте, США. Эти технологии доказали свою эффективность. С большим удовлетворением отмечаю - лучшие мировые практики работы с детьми с расстройствами аутистического спектра отныне доступны в Петропавловске и Северо-Казахстанской области. У каждого ребенка, который занимался или занимается в наших центрах, наблюдается прогресс в развитии, - сказал г-н Айтмагамбетов.

В открытии петропавловского аутизм-центра "Асыл Мирас" приняли участие родители детей с РАС. Шолпан Абдрахманова, мама 5-летней Дариги, возлагает надежды на специалистов.

- Хорошо, что открыли этот центр, мне кажется, сейчас очень много детей, нуждающихся в помощи. Вся надежда на специалистов, на то, что они помогут нашим детям, - отметила она.

- Для родителей детей с РАС нашего города открытие этого центра – это большая радость. Нам очень нужно посещать занятия, я надеюсь, что у моего сына будет коррекция поведения, дисциплина. Мы очень рады! - считает Екатерина Серых, мама 7-летнего Никиты.

Аутизм-центр в Петропавловске стал восьмым по счету для Фонда Булата Утемуратова. Ранее в этом году "Асыл Мирас" был открыт в Шымкенте, работают аналогичные центры в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Кызылорде, Усть-Каменогорске и Уральске. Начиная с 2015 года, центры посетило более 8 тыс. детей. В настоящее время 8800 детей записано на диагностику, поступили в программы 4300 детей, почти 3,5 тыс. их окончили.

Аутизм-центры "Асыл Мирас" - часть программы "Аутизм. Мир один для всех", которую реализует Фонд Булата Утемуратова с 2015 года. Она направлена на изучение и внедрение в Казахстане наиболее эффективных методик раннего выявления и своевременного оказания помощи детям с РАС и их семьям, а также их социальной адаптации. Учредитель Фонда выделил 12,5 млн долларов на реализацию программы.

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