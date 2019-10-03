Вошел ли Казахстан в Топ-50 стран по скорости интернета

Число пользователей интернета в стране за год увеличилось до 2,5 миллиона абонентов.

Пользователей интернета в Казахстане становится все больше. Так, на конец августа 2019 года в республике насчитывается 2,5 млн абонентов фиксированного интернета, их количество увеличилось на 1,2% за год. На 100 человек приходится 14 абонентов фиксированного интернета, передает Zakon.kz.

Согласно исследованию energyprom, число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, составило 15,1 млн - на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (13,9 млн). На 100 человек приходится 82 абонента сотовой связи с доступом к сети Интернет.

По итогам восьми месяцев текущего года доходы, полученные от услуг доступа к интернету, увеличились на 15,7% и достигли 185,2 млрд тг. В аналогичном периоде годом ранее доходы составляли 160 млрд тг, при росте на 6,8%.

В целом за 2018 год доходы от услуг интернета составили 243,3 млрд тг - на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (228,7 млрд тг).

В РК, как и во всем мире, наблюдаются изменения в сегменте интернет-услуг. В столице Казахстана, на территории Назарбаев Университета и гостиницы St.Regis, запустили первую пилотную зону 5G. Главное преимущество новой связи - высокая скорость передачи данных, а также возможность массового и надежного подключения устройств.

Во второй половине текущего года стало известно, что внедрению 5G в РК поможет компания Nokia. Глобальный телекоммуникационный гигант Nokia может инвестировать $500 млн на внедрение 5G в Казахстане, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

На данный момент Казахстан занимает 64-е место по скорости фиксированного интернета (38,3 Mb/s). Строчкой выше расположились Сент-Винсент и Гренадины (38,6 Mb/s), а строчкой ниже - Косово (36,7 Mb/s).

Лидерами по скорости интернета являются Сингапур (193,9 Mb/s), Гонконг (161,2 Mb/s) и Южная Корея (160 Mb/s). В пятерку лидеров вошли также Румыния (131,2 Mb/s) и Тайвань (129,4 Mb/s).

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