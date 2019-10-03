Приехала девственницей в Казахстан: россиянка рассказала о карьере стриптизерши

Она "доросла" до администратора стрип-клуба.

Корреспондент российского издания NGS55.RU побывал в омском стриптиз-клубе, где пообщался с танцовщицами. Администратором клуба является девушка по имени Яна. Как выяснилось, карьеру она начинала в Казахстане, работая стриптизершей, передает Zakon.kz.

Клуб расположен в цоколе одного из домов в исторической части Омска. Там за дверьми - шоу-бар "Кукла", а дальше за тяжелыми шторами стриптиз-клуб.

Администратор клуба Яна работала стриптизершей с 16 лет. Сейчас она поднялась по карьерной лестнице и занимает должность администратора клуба. Но за ее плечами большой опыт танцовщицы, путешествия, тюремные сроки в Сингапуре, где она сидела в одной камере с филиппинскими трансвеститами, и масса других приключений, от которых у многих других девушек случился бы нервный срыв. Она называет свои приключения емким словом "жопа", а друзья даже советуют написать по ее рассказам книгу.

- Я начала работать, когда мне было 16 лет. Я была еще никем. Подруга пригласила в Казахстан. Набирали молоденьких танцовщиц. Я согласилась, - рассказала Яна. - Моя мама даже ездила оформлять бумажку, чтобы я могла пересекать границу. Мама знала, куда и зачем я еду. Ну и все. Я приехала и начала танцевать. Никакого кастинга, как в фильмах всяких, не было. Я приехала за два часа до работы, мне все показали, и я начала работать. Коленки тряслись. Я еще вышла под длинный трек - 6 минут. Я тогда девственница была, как раздеваться не знала. А на меня толпа мужиков-казахов смотрит. У меня шок и никаких мыслей в голове. На негнущихся ногах я вернулась в гримерку. А девочки мне говорят: тут твоей мамы нет, хочешь есть - иди за чаевыми.

Если девушка хочет заработать, она не будет бесплатно общаться с мужчиной.

После первого танца девушка спустилась в зал и подошла к сидевшему там мужчине. У него на столе лежали две пачки денег: по 2 тысячи тенге и по 10 тысяч тенге. По тем временам 10 тысяч тенге - около 2 тысяч рублей. Перед этим более опытная танцовщица сделала так, что мужчина перепутал купюры, и Яна за 15 минут танца заработала 50 тысяч тенге. В тот момент 16-летняя девушка, которая за считанные мгновения получила 10 тысяч рублей, поняла, что новая работа ей нравится и стриптиз - это ее призвание. Мыслей о будущем не было.

- Я была ребенком. Никаких идей, никаких планов. Стриптиз меня вырастил. Стриптиз дал мне мозги. Благодаря стриптизу у меня есть все, что есть сейчас. А самое главное - опыт, который может пригодиться где угодно. В общении с людьми, с любимыми мужчинами. Мы очень стрессоустойчивы. Мы из любой жопы вылезем, - говорит Яна под молчаливые кивки других девушек.

Стриптизерш забывали на вокзале, во время выступлений в них метали ножи, их похищали казахстанские криминальные авторитеты, а Яна еще раз вспоминает двое суток в сингапурской тюрьме.

Я танцую и чувствую, что мне что-то в бок прилетает. Повезло - нож был столовый.

Яна рассказывает, что клиенты стрип-клуба - это не всегда богатые люди.

- Те молодые люди, у кого зарплата 15 тысяч рублей, не смогут себе это позволить. Средний чек за вечер составляет 10 тысяч рублей. Если ты хочешь узнать, что такое стриптиз, хочешь, чтоб тебе станцевали приват, хочешь выпить хорошего виски - будь готов оставить эти деньги, - говорит Яна.

Девушка может делать и трогать что угодно. Мужчина - только смотреть. Это игра.

Девушки в клубе отрицают возможность проституции в их заведении и утверждают, что танцовщицы, которые этим промышляют, конечно же, есть, но в их клубе они не задерживаются. По их словам, из стриптизерш в проститутки тоже никто не переходит - это не выгодно ни в финансовом, ни в моральном плане. Стриптизерша может выбрать клиента, может кому-то отказать в танце и общении. Проститутка - нет. Да и денег несравнимо больше. А вот случаи, когда из интим-салонов девушки переходят в стрип-клуб достаточно распространены.

- Мы раздеваемся полностью. Бюстгальтер, трусики. Снимаем все. Мы не стоим. Мы танцуем, двигаемся. Играем. Мигает приглушенный свет. Тайна, короче, создается. Нужно понимать, что никто не сядет, ноги не раздвинет и пирог тебе свой не вывалит. И секс тут ты точно не получишь за деньги, - смеется Яна.

Хотя каждая из сидящих за столом говорит, что у них был секс с клиентом, но не за деньги, а по взаимной симпатии и во время серьезных отношений. Это никто не может запретить, главное, чтобы отношения не мешали работе.

- На моей памяти множество пар, браков, которые сложились после знакомства в стриптизе. Клиент и танцовщица. Дети, семья. Все как надо. Вообще, большинство танцовщиц, которые строят серьезные отношения, находят их среди клиентов. Любовь может настигнуть везде, даже в стриптизе, - говорит Яна, а сидящая за столом стриптизерша добавляет, что служебные романы с барменами, диджеями и охранниками тоже случаются.

Яна рассказала, что многим парням, которые встречаются со стриптизершами, нравится профессия их девушек. Зачастую самим девушкам сложнее, чем их парням. Ведь танцовщицам приходится флиртовать с другими мужчинами, общаться с ними, танцевать. Все это непросто делать, когда в мыслях другой человек.

Потолка по возрасту у профессии нет - все зависит от того, как ты выглядишь. Основной возраст танцовщиц - 18–20 лет или девушки за 28, 30 лет. Со временем у многих стриптизерш пропадает желание делать сложные элементы у пилона. Они выходят на сцену и просто красиво и эротично крутятся или лежат, лаская себя. Но стоит долго не выходить к пилону, как тянет назад, и уж тогда стриптизерши устраивают настоящее шоу.

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