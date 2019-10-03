Токаев прибыл в Сочи

Участие в работе клуба "Валдай" в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.

Глава государства прибыл в Сочи для участия в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает Zakon.kz.

- После обеда запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства также примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие будет посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве, - отметил в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

В ходе дискуссии будут рассматриваться вопросы растущего влияния Востока (в широком понимании) на современное геополитическое устройство мира, перспективы политического и экономического взаимодействия на территории Евразийского пространства, проблемы ближневосточного урегулирования.

Ожидается, что наряду с главами России и Казахстана в ходе пленарной сессии выступят Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба "Валдай" в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.

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