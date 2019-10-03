Призывающих к отставке министра Биртанова студентов пригласили на диалог

Согласно информации Минздрава, всего в такой ситуации находятся 44 человека по всей стране.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов пригласил студентов медицинских вузов, которые предлагали подать ему в отставку, на живой диалог, передает корреспондент Zakon.kz.

В социальной сети был опубликован видеоролик, где, предположительно, студенты медицинских высших учебных заведений утверждают, что вуз намерен отчислить их из резидентуры по устному приказу министра здравоохранения.

- Хочу сказать, что ситуация сложилась из-за недопонимания моими некоторыми коллегами. Семь лет назад был принят закон, который обязывает всех обладателей грантов и сельских квот отработать три года. Исключение составляют те случаи, когда выпускники поступают на государственный грант по востребованным для государства специальностям, при этом обязанность отработки сохраняется, но откладывается, - сказал министр Елжан Биртанов в кулуарах научно-практической конференции в честь столичного 55-летия медуниверситета.

Он добавил, что бывают случаи, когда государство дает отсрочку по семейным обстоятельствам или беременности, однако есть и второй путь, который предполагает компенсирование затраченных финансовых средств через Министерство образования и науки.

- К сожалению, несмотря на доведение информации в ряде частых медицинских учебных заведений пошли на нарушение, приняли молодых интернов и теперь ребята должны компенсировать затраты государства или должны отчислиться, начав работу по распределению. Эта мера не очень популярная, но она вынужденная в связи с тем, что сегодня у нас серьезный дефицит кадров. Мы не считаем, что лишаем кого-то возможности. Это система компетенции, которая выстроена нормативными актами, - подчеркнул министр.

По его словам, по предварительной информации, 44 человека поступили в платную резидентуру и по каждому из них в министерстве будут принимать решение.

- Никаких ущемлений нет, но почему-то когда ущемляются интересы государства, многие об этом забывают, думая только о своих интересах. Чтобы в каждом конкретном случае разобраться, приглашаю коллег из видео на встречу. На следующей неделе я буду в Алматы на базе университета имени Асфендиярова. По каждому случаю готов выслушать, принять меры. Если вопросы более системные и неприемлемые при нынешнем моем руководстве отрасли, я готов обсудить. На сегодня все-таки необходима тесная сплоченность среди медицинских кадров и медицинских работников. Нужно открыто друг другу говорить и обсуждать. Думаю, найдем приемлемое решение для каждой такой ситуации, - заверил Елжан Биртанов.

В целом, согласно его информации, на сегодняшний день дефицит в медицинских кадрах составляет свыше 6 тыс. человек по всей стране.

- Наибольший дефицит у нас во врачах общей практики, анестезиологи и реаниматологи, психиатры и ряд других специальностей. По всем дефицитным специальностям мы 1,5 тыс. грантов выделили на резидентуру. Поэтому дефицит есть не только в Казахстане, это глобальная проблема, но государство обязано и готово принять решение, - заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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