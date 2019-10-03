За информацию о невыданном чеке теперь можно получить 1000 тенге

Вознаграждение выдается в рамках проекта "Гражданский контроль" по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков.

Любой казахстанец может получить 1000 тенге за сообщение о невыданном чеке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитетом государственных доходов (КГД) МФ РК.

Как сообщили в ведомстве, в рамках пилотного проекта "Гражданский контроль", проводимого КГД в Нур-Султане с 12 августа 30 ноября 2019 года, по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков контрольно-кассовых машин, 52 жителям столицы выплачено вознаграждение в размере 1 000 тенге. Эти деньги были использованы для пополнения баланса мобильного телефона.

С 30 сентября 2019 года данный пилотный проект распространяется на всю территорию республики. То есть выплата вознаграждения (пополнение баланса мобильного телефона), сообщившим о факте невыдачи чека, будет осуществляться по всему Казахстану.

- Доказательством для привлечения к ответственности являются объяснения привлекаемого лица, показания потерпевшего, свидетелей, заключения и показания эксперта, специалиста, вещественные доказательства, иные документы, протоколы об административном правонарушении и протоколы процессуальных действий, предусмотренные КоАП. Поэтому, вознаграждение выплачивается только в случаях, когда на видео заснят факт отказа выдачи продавцом чека ККМ, указан адрес и название магазина, название торгового дома, рынка (номер бутика в торговом доме, номер места на рынке) и иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо, не выдавшее фискальный чек, – отметили в пресс-службе КГД.

Также отмечено, что Комитет госдоходов призывает всех граждан РК выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость в отношении налогоплательщиков, скрывающих свои доходы, путем невыдачи чеков ККМ, и активно участвовать в пилотном проекте. Все направленные обращения будут отработаны органами государственных доходов.

Видеоматериалы можно направить, в том числе посредством мобильного приложения "Wipon", которое можно бесплатно скачать с Apple App Store и Google Play market.

При направлении жалоб следует указать свою фамилию, имя, отчество (при его наличии), свой ИИН и контактный телефон. Данные реквизиты необходимы для выплаты вознаграждения в случае подтверждения факта нарушения и привлечения к ответственности лица, не выдавшего фискальный чек. Фискальные чеки можно проверить на сайте consumer.oofd.kz.

- При этом, сообщаем, что в соответствии с техническими требованиями, информация о выданном фискальном чеке может отправляться в течение 72 часов. Поэтому, в случае не обнаружения выданного фискального чека в базе оператора фискальных данных необходимо подождать до 3 дней и затем повторно перепроверить. В случае, если по истечении 72 часов информации не будет, то тогда можете обратиться в органы государственных доходов, – дополнили в пресс-службе ведомства.

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