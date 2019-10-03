Правила выписывания рецептов изменили в Казахстане

Сроки хранения бумажных рецептов составляют год, в том числе на лекарственные средства, отпускаемые в рамках ГОБМП.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 30 сентября 2019 года внес изменения и дополнения в Правила выписывания, учета и хранения рецептов, передает Zakon.kz.

Рецепты выписываются в бумажном или электронном виде медработниками организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторную, профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или паллиативную помощь, в пределах своей компетенции при наличии соответствующих медицинских показаний на специальных бланках.

При этом рецепты в бумажной форме заверяются подписью медицинского работника, выписавшего рецепт.

Рецепты в электронной форме подтверждаются электронной цифровой подписью медицинского работника, выписавшего рецепт.

В случае отсутствия возможности выписки рецепта в электронном формате, выписка рецептов осуществляется в бумажной форме.

Рецепты на получение лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях дополнительно подписываются уполномоченным лицом, определенным приказом медицинской организации и заверяются печатью организации здравоохранения "Для рецептов" или электронно-цифровой подписью уполномоченного лица.

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом заверяет рецепт на получение лекарственных средств бесплатно или на льготной основе своей подписью и печатью фельдшерско-акушерского пункта или электронно-цифровой подписью.

Рецепты выписываются на казахском или русском или латинском языках под международным непатентованным наименованием лекарственных средств, в случае индивидуальной непереносимости пациента, многокомпонентного состава лекарственного препарата выписываются под торговым наименованием.

Рецепты выписываются разборчиво с обязательным заполнением всех предусмотренных в бланке граф, способ применения прописывается в соответствующей графе с указанием дозы, частоты и длительности приема.

Не допускается ограничиваться общими указаниями ("Известно", "Внутреннее", "Наружное"). Исправления в рецепте не допускаются.

Твердые сыпучие вещества выписываются в граммах (0,001; 0,02; 0,3; 1,0), жидкие - в миллилитрах, граммах и каплях.

В случаях отсутствия одного из препаратов, указанных в рецепте, при отпуске неполной упаковки или неполного количества препарата копия рецепта оставляется в аптеке или заносится фармацевтическим работником в Журнал учета лекарственных средств по выписанным рецептам. Фармацевт на обратной стороне рецепта указывает количество отпущенного препарата.

Количество выписанного лекарственного препарата больным указывается из расчета курса лечения, а нуждающимся в постоянном (длительном) лечении из расчета применяемой схемы лечения на каждый день с указанием дозировки, периодичности приема и срока лечения.

Сроки хранения бумажных рецептов составляют 1 год, в том числе на лекарственные средства, отпускаемые в рамках ГОБМП.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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