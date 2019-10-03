Казахстан и Таджикистан будут совместно работать над цифровизацией в медицине

2 октября министр здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан Насим Олимзода встретился с заместителем министра здравоохранения Республики Казахстан Олжасом Абишевым.

С 1 по 5 октября 2019 в рамках рабочей поездки руководство РГП на ПХВ "РЦЭЗ" МЗ РК в лице Генерального директора Саина Шайхиева, и.о. Первого заместителя генерального директора РГП на ПХВ "РЦЭЗ" МЗ РК Дамира Рахметова в составе делегации возглавляемой Вице-министром здравоохранения Олжасам Абишевым посетило г. Душанбе по приглашению Министерства здравоохранения Социальной защиты Республики Таджикистан. В рамках данной поездки планируется участие на Первом заседании межведомственного Координационного Совета, который пройдет под председательством Министра здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан Олизода Насим Ходжа, передает Zakon.kz.

Развитие цифровых технологий в здравоохранении являются одним из четырех инструментов имплементации Декларации Астаны, принятой в 2018 году на Глобальной конференции, проведенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом ООН ЮНИСЕФ и Правительством Казахстана в г. Астана. В Декларации Астаны все государства-члены ВОЗ взяли на себя обязательство по усилению первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и цифровизации выделили одним из двигателей успеха укрепления ПМСП. Развитие цифровизации обеспечивает повышение качества обслуживания и безопасности пациентов, наращивание эффективности и улучшение координации медико-санитарной помощи, тем самым предоставляя возможность пациентам определять свои потребности и участвовать в планировании и предоставлении медицинских услуг.

2 октября министр здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан Насим Олимзода встретился с заместителем министра здравоохранения Республики Казахстан Олжасом Абишевым.

На встрече приняли участие заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ Мирхамуддин Камолзода, начальник отдела международного сотрудничества управления реформы, первичной медико-санитарной помощи и международных отношений директор "Сифат Иннотех Инвест" Манижа Мухаммад и гости из Казахстана.

Команда "Сифат Иннотех Инвест" показала свои разработки и программы, над которыми ведет работу и получила хорошую оценку от гостей. Господин Олжас Абишев обратил внимание, что при сотрудничестве с министерством здравоохранения Таджикистана необходимы будут именно менеджеры, которые хорошо знают процессы в здравоохранении и так же понимающие ИТ инфраструктуру, так как цифровизация медицины это не просто автоматизация или перевод той же рутинной бумажной документации в электронную. Цифровизация процесс сокращающий саму рутину и переводящий его в более логическую, упрощенную цифровую модель. Поэтому для этого нужны менеджеры сферы здравоохранения, которые будут тесно работать с программистами и давать им четкие технические задания для работы.

По словам Генерального директора "РЦЭЗ" МЗ РК Саина Шайхиева Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в декабре 2018 года подписало соглашение с ООО "Сифат Иннотех Инвест" о развитии электронного правительства, цифровой трансформации и телемедицины и сотрудничество развивается по модели государственно-частного партнерства. В свою очередь в августе 2019 года ООО "Сифат Иннотех Инвест" подписало Меморандум о сотрудничестве Республиканским центром электронного здравоохранения Республики Казахстан, а также поддержало идею создания межведомственного Координационного Совета, первое заседание которого пройдет 3 октября.

В рамках запланированного визита Вице Министра Казахстана Олжас Абишев проведет встречи с Министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и подпишет Меморандум о сотрудничестве с заместителем Министра здравоохранения РТ Камолзода Мирхомуддином, что даст возможность начать планировать практические шаги по межгосударственному сотрудничеству и трансферу технологий между странами региона. Эти шаги показывают высокую приверженность Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ к практической реализации Концепции электронного правительства и развития цифровой трансформации сферы здравоохранения, что даст огромные преимущества и улучшит обслуживание населения, а так же значительно оптимизирует расходы по управлению всем сектором здравоохранения.

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