Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Индии

Собеседники обсудили вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В Президентском дворце "Раштрапати Бхаван" Посол Республики Казахстан в Республике Индия Ерлан Алимбаев вручил верительные грамоты Президенту Индии Рам Натх Ковинду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после мероприятия встречи Президент Рам Ковинд выразил признательность казахстанскому дипломату за проведение церемонии на хинди и поздравил с началом дипломатической миссии, а также подчеркнул доверительный характер отношений, сложившихся между двумя странами.

Посол Ерлан Алимбаев проинформировал Президента Индии об осуществляемых в Казахстане мерах по модернизации экономики и улучшению социальной сферы, изложенных в первом Послании Президента Касым-Жомарта Токаева.

Наряду с этим собеседники обсудили ряд актуальных вопросов, включая развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

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