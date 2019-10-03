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Завскладом в Жамбылской области украл 8 млн и проиграл их

С начала года по области в единый реестр досудебных расследований зарегистрировано 11 фактов организации незаконного игорного бизнеса.

Фото : nsk.kp.ru3 октября 2019, 18:28

Шуской межрайонной прокуратурой приняты меры по пресечению незаконной организации игорного бизнеса, в связи установлением фактов совершения тяжких преступлений гражданами, у которых наблюдалась игровая зависимость, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

К примеру, в районе заведующий складом совершил хищение на 8 млн тенге и осужден за это на четыре года лишения свободы, как выяснилось следствием, последний проиграл все деньги в букмекерской конторе за 5-6 дней.

Аналогично, работник скотоводства растратил в букмекерской конторе имущество на 5 млн тенге.

Поэтому, прокурор, предварительно установив в управлении государственных доходов наличие лишь одной зарегистрированной букмекерской конторы в районе, совместно с уполномоченными органами организовал проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В результате установлено два факта организации незаконного игорного бизнеса в магазине и гостинице, где конфисковано 15 компьютеров и 13 процессоров. Виновные лица преданы суду по ч.1 ст.307 УК (организация незаконного игорного бизнеса).

Следует отметить, что с начала года по области в единый реестр досудебных расследований всего зарегистрировано 11 фактов организации незаконного игорного бизнеса, из них 10 дел преданы суду, в настоящее время осуждено двое граждан к различным видам наказаний.


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