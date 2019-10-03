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“Мисс Москва” требует у экс-короля Малайзии денежную компенсацию после развода

Мухаммада V возмутили такие требования.

Фото : Instagram/rihanapetra3 октября 2019, 21:21

"Мисс Москва" Оксана Воеводина несмотря на недолгую супружескую жизнь с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V потребовала от него баснословную сумму после развода, которая не по силам султану. Об этом рассказали приближенные монарха.

Если верить источникам, россиянка запросила у султана московскую квартиру стоимостью 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 640 миллионов рублей и почти два миллиона в месяц на содержание общего сына.

Мухаммада V возмутили такие требования. Он заявил, что совершенно не понимает, зачем маленькому ребенку нужны такая сумма денег.

По данным некоторых СМИ, причиной развода экс-короля и Воеводиной могла стать неверность модели мужу. Однако сама Воеводина утверждает, что супругу не изменяла и родила ребенка от него. Несмотря на это, ДНК-тест россиянка делать отказывается.

Источник: Lenta.ru


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