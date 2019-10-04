Найдено письмо хана Абулхаира императрице Елизавете

Неизвестный ранее документ сейчас переводят с древнеславянского.

Ученые из Актобе нашли в Оренбургском госархиве уникальное письмо Абулхаир хана императрице Елизавете, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В письме правитель подавал прошение о строительстве нового города. Неизвестный ранее документ сейчас переводят с древнеславянского.

Сотрудники областного архива уверены, что узнают много интересных, ранее неизвестных исторических деталей того времени. Ведь документ, которому почти 300 лет, состоит из 200 страниц. Достоверно известно, что в нем Абулхаир хан просит возвести город. Кроме того, упоминается имя его сына Ералы, который был пленен хивинцами. Однако, о чем именно в письме идет речь, станет понятно после того, как его полностью переведут. Известно, что предложение было рассмотрено и поддержано. Однако ученым еще только предстоит выяснить, какой именно город появился по инициативе хана.

– По нашим предположениям, это, возможно, было прошение о строительстве города Орска либо Бердского городка. Так как документы датируются 1741-42 годами, они подходят по дате основания этих двух городов, - говорит научный сотрудник Актюбинского областного архива Нурлан Есетов.

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