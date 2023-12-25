Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Книгу об Абулхаир хане вернули из Индии в Казахстан

Книгу об Абулхаир хане нашли в Индии и передали в Казахстан Фото: gov.kz
В Национальном центре рукописей и редких книг прошел научный семинар на тему "Древние рукописи и архивные данные по истории Центральной Азии и Казахстана в фондах Индии", сообщает Zakon.kz.

На сайте Министерства культуры и информации Казахстана отмечено, в мероприятии приняли участие историки и ученые культурного центра имени Свами Вивекананда при Посольства Индии в Республике Казахстан, научно-исследовательского центра "Памятники письменности и духовное наследие" КазНУ им.Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н.Гумилева.

На семинаре были обсуждены вопросы введения в научный оборот исторических рукописей и документов, доставленных в страну специалистами Национального центра рукописей и редких книг из Индии в рамках проекта "Архив-2025". Также на повестке была тема сбора и изучения важных исторических документов, относящихся к Казахстану и Центральной Азии, которые до сих пор не обнаружены в фондах Индии.

"Государственный проект "Архив-2025" открывает новые возможности для сбора всех данных, касающихся истории казахов мира. Научно-исследовательская экспедиция, организованная в прошлом году в Индию, прошла очень плодотворно. Специалисты центра, ученые обнаружили и доставили на родину копии многих ценных документов, касающихся истории нашей страны. И это лишь начало. Потому что в архивах Индии накоплено огромное количество наследий, связанных с казахской историей. Я уверен, что данная работа найдет свое продолжение".Директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков
Книгу об Абулхаир хане вернули из Индии в Казахстан

Фото: gov.kz

Кроме того, в ходе семинара директор Культурного центра Свами Вивекананда при посольстве Индии в Казахстане Санджай Веди вручил копии книг на персидском языке "Тарих-и-Абул хаир хан" и "History of Mongols", обнаруженных в фондах библиотеки Патна в Индии.

"Наши предки не разрывали своих культурных связей со времен Средневековья. О постоянных тесных отношениях друг с другом свидетельствуют исторические документы, найденные в архивных, библиотечных фондах современной Индии. Мы вручили копии двух книг Национальному центру рукописей и редких книг Казахстана. Уверен, что ученые-исследователи Казахстана смогут найти много ценных данных, если переведут книги и проведут исследования. В данный момент я очень рад слышать об исследовательской работе историков и ученых о казахско-индийских отношениях. У вас имеются множестов выдающихся ученых. Мы достигнем большого прогресса в изучении истории, поддерживая друг друга".Санджай Веди
Книгу об Абулхаир хане нашли в Индии и передали в Казахстан

Фото: gov.kz

Также сотрудник Научно-исследовательского центра "Письменные реликвии и духовное наследие" КазНУ им.Аль-Фараби, доктор PhD Омир Оразулы вручил копии средневековых тюркских медицинских трактатов написанных для степной элиты.

В их числе имеются трактат "Дастур ал - илаж" ("Традиция целительства") Султана Али аль-Хурасанй , который был личным врачом Кошим хана, и "Зубдат ал-каххалин" ("Сливки произведений окулистов") Муллы Мухаммада Иусуфа, личного врача хана шаибани Абдаллатифа. Ученый сообщил, что ценные трактаты по истории казахов, в том числе в области народной медицины, были выявлены и изучены из фондов Республики Индия.

В заключении добавлено, что в рамках семинара прошла презентация выставки документов, доставленных в страну из Индии в 2022 году "Документы, относящиеся к казахскому переселение в Национальном архиве Индии".

17 ноября 2023 года стало известно, что коран Кенесары хана передали мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави.

Читайте также

Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане
Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцы нашли место, где можно снять продолжение "Игры престолов"
Казахстанцы нашли место, где можно снять продолжение "Игры престолов"
Анастасия Московчук
Министерство культуры и информации Индия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: