Книгу об Абулхаир хане вернули из Индии в Казахстан

В Национальном центре рукописей и редких книг прошел научный семинар на тему "Древние рукописи и архивные данные по истории Центральной Азии и Казахстана в фондах Индии", сообщает Zakon.kz.

На сайте Министерства культуры и информации Казахстана отмечено, в мероприятии приняли участие историки и ученые культурного центра имени Свами Вивекананда при Посольства Индии в Республике Казахстан, научно-исследовательского центра "Памятники письменности и духовное наследие" КазНУ им.Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н.Гумилева.

На семинаре были обсуждены вопросы введения в научный оборот исторических рукописей и документов, доставленных в страну специалистами Национального центра рукописей и редких книг из Индии в рамках проекта "Архив-2025". Также на повестке была тема сбора и изучения важных исторических документов, относящихся к Казахстану и Центральной Азии, которые до сих пор не обнаружены в фондах Индии.

"Государственный проект "Архив-2025" открывает новые возможности для сбора всех данных, касающихся истории казахов мира. Научно-исследовательская экспедиция, организованная в прошлом году в Индию, прошла очень плодотворно. Специалисты центра, ученые обнаружили и доставили на родину копии многих ценных документов, касающихся истории нашей страны. И это лишь начало. Потому что в архивах Индии накоплено огромное количество наследий, связанных с казахской историей. Я уверен, что данная работа найдет свое продолжение". Директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков

Фото: gov.kz

Кроме того, в ходе семинара директор Культурного центра Свами Вивекананда при посольстве Индии в Казахстане Санджай Веди вручил копии книг на персидском языке "Тарих-и-Абул хаир хан" и "History of Mongols", обнаруженных в фондах библиотеки Патна в Индии.

"Наши предки не разрывали своих культурных связей со времен Средневековья. О постоянных тесных отношениях друг с другом свидетельствуют исторические документы, найденные в архивных, библиотечных фондах современной Индии. Мы вручили копии двух книг Национальному центру рукописей и редких книг Казахстана. Уверен, что ученые-исследователи Казахстана смогут найти много ценных данных, если переведут книги и проведут исследования. В данный момент я очень рад слышать об исследовательской работе историков и ученых о казахско-индийских отношениях. У вас имеются множестов выдающихся ученых. Мы достигнем большого прогресса в изучении истории, поддерживая друг друга". Санджай Веди

Фото: gov.kz

Также сотрудник Научно-исследовательского центра "Письменные реликвии и духовное наследие" КазНУ им.Аль-Фараби, доктор PhD Омир Оразулы вручил копии средневековых тюркских медицинских трактатов написанных для степной элиты.

В их числе имеются трактат "Дастур ал - илаж" ("Традиция целительства") Султана Али аль-Хурасанй , который был личным врачом Кошим хана, и "Зубдат ал-каххалин" ("Сливки произведений окулистов") Муллы Мухаммада Иусуфа, личного врача хана шаибани Абдаллатифа. Ученый сообщил, что ценные трактаты по истории казахов, в том числе в области народной медицины, были выявлены и изучены из фондов Республики Индия.

В заключении добавлено, что в рамках семинара прошла презентация выставки документов, доставленных в страну из Индии в 2022 году "Документы, относящиеся к казахскому переселение в Национальном архиве Индии".

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