Кхал Дрого умер из-за Дейенерис в черновом варианте сценария

. Об этом рассказал автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.

В черновом сценарии сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен в первом сезоне убивает своего мужа кхала Дрого. Об этом рассказал автор цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин, который выступил сценаристом шоу, передает Лента.ру со ссылкой на издание Express.

Отмечается, что в итоговой версии брат героини Висерис продает ее вождю дотракийцев, ожидая, что тот поможет ему завоевать Железный трон. Когда кхал влюбляется в Мать Драконов и берет ее в жены, Висерис начинает нервничать, что условия договора так и не будут выполнены. После того как он несколько раз угрожает Дейенерис, кхал Дрого убивает его, вылив ему на голову расплавленное золото.

Зрители помнят, что героиня хладнокровно отреагировала на смерть родственника, встав на сторону мужа. Тем не менее, в первоначальной версии она затаила на предводителя дотракийцев обиду.

"Когда наступит подходящий момент, она убьет своего мужа, чтобы отомстить за брата", — говорится в сценарии.

Указывается, что такое развитие событий помогло бы поклонникам раньше сделать выводы о жестоком характере героини. При этом в итоговой версии Дейенерис душит раненого возлюбленного подушкой, но не из соображений мести, а чтобы облегчить его страдания.

Также стало известно, что Мартин также задумывал другую судьбу для Джона Сноу и Арьи Старк. Он хотел сделать этих персонажей возлюбленными, хотя в первых сезонах показано, что они являются родственниками.

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