Перекупщики перекрыли доступ к углю в ВКО

Они создают искусственные очереди и не подпускают местных жителей к местам продажи твердого топлива.

Настоящая война за уголь разворачивается в Восточном Казахстане. Угольные тупики атаковали перекупщики. Они создают искусственные очереди и не подпускают местных жителей к местам продажи твердого топлива. При этом предлагают свои услуги по доставке угля, но в разы дороже, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Житель Усть-Каменогорска Казыбек Слямбеков приехал на угольный тупик в 5 утра. Время обеда. А мужчина до сих пор не может купить твердое топливо. Мешают перекупщики. Спекулянты здесь установили свои правила, жалуются жители.

Казыбек Слямбеков:

- Вот слева стоит их очередь, они все друг друга знают, пропускают своих. Не таранить же мне их. Сейчас октябрь, а когда сильнее похолодает, вообще ажиотаж будет. Людям придется соглашаться на их условия доставки угля.

Ерангай Каблайулы:

- Я приехал в 6 утра, и стою. И не факт, что после перерыва на обед загружусь углем. Кто это такие, что установили здесь свои правила? Я их не знаю.

Местные жители утверждают, такие спекулянты очереди создают искусственно. Они не подпускают людей к местам торговли. И предлагают свои услуги по доставке угля. Только если обычные перевозчики возят топливо за восемь тысяч тенге. Цены на услуги этих специалистов по городу доходят до 30 тысяч, по области до сотни тысяч.

Нуржан Казиев, директор угольного тупика:

- Мы их называем таксистами, они все друг друга знают, они не пропускают никого, один останавливается, он всех своих знакомых человек 7-8 запускает, и получается, очередь стоит.

Ежедневно только в Усть-Каменогорск приходит более 30 вагонов с топливом. Соцобъекты на 100% обеспечены углем, говорят чиновники. Сейчас идет отгрузка на предприятия и жителям. При этом в акимате проблему со спекулянтами знают.

Болат Акужанов, руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата ВКО:

- На сегодня отгрузили уже 710 тысяч тонн населению. Доставка происходит бесперебойно. На тупиках еще по оперативным данным находится около 20 тысяч тонн угля.

Конкуренцию перекупщикам могли бы составить официальные поставщики. Сейчас налоговики и представители акиматов начали формировать такой список. Туда могут войти, как частники, так и крупные транспортные компании. Водителям предлагают оформить патенты на доставку твердого топлива по фиксированным ценам. Взамен им гарантируют беспрепятственный доступ к угольным тупикам.

Алмат Арсламбаев, руководитель маркетинговой службы угольного месторождения:

- Юридические или физические лица, имеющие в наличии большегрузный транспорт, должен устанавливать свои размеры за перевозку угля одной тонны в пределах определенной нормы, на сегодняшний день этот коридор по городу Семею - 1200-1800 тенге за тонну.

Пока же местные жители просят поставить на угольных тупиках полицейских. Люди уверены, стражи порядка не дадут спекулянтам устанавливать здесь свои правила.

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