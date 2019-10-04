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Россия скоро может возобновить авиасообщение с Грузией

Сейчас нет той угрозы россиянам, которая была летом.

Фото : Flickr/BriYYZ4 октября 2019, 08:21

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в скором времени. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информированный правительственный источник.

— Заморозка авиаперелетов произошла сугубо по причине угрозы безопасности граждан РФ. Сейчас риски фактически устранены. Мы со своей стороны не видим препятствий для рассмотрения вопроса о возобновлении авиасообщения, — заявил собеседник издания.

При этом в Тбилиси ожидают, что Москва отменит принятое ранее решение в самом скором времени. По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, в обеих столицах отмечается улучшение настроений. Кроме того, оптимизм может вселять недавняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим грузинским коллегой.

Абашидзе также подчеркнул, что в Тбилиси выступают за то, чтобы решить все сложные вопросы между странами путем диалога.

— Если Москва примет решение о возобновлении авиасообщения, мы это будем только приветствовать. Мы считаем крайне важным способствовать развитию отношений между людьми двух стран, — добавил Абашидзе.

По его мнению, россияне по-прежнему испытывают большой интерес к поездкам в Грузию. Он заверил, что сейчас туристам из РФ ничего в закавказской республике не угрожает.

8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией из-за угрозы безопасности россиян.


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