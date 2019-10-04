В Казахстане создана госкомиссия по подготовке к празднованию 30-летия Независимости

Госкомиссию возглавил Президент РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 сентября 2019 года "О создании Госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан", передает Zakon.kz. 30-летие Независимости страны будет отмечаться в 2021 году.

Указом также утверждено положение о государственной комиссии и состав комиссии. Он формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора.

Председателем Государственной комиссии является Президент РК.

Также в состав комиссии вошли:

Руководитель Администрации Президента РК - заместитель председателя;

Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК – секретарь.

члены Государственной комиссии:

Премьер-министр Республики Казахстан

Председатель Сената Парламента РК (по согласованию)

Председатель Мажилиса Парламента РК (по согласованию)

Государственный секретарь РК

Руководитель Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (по согласованию)

Первый заместитель премьер-министра РК - Министр финансов РК

первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК

Председатель Агентства по делам государственной службы РК

Министр иностранных дел Республики Казахстан

Министр обороны Республики Казахстан

Министр внутренних дел РК

Министр юстиции РК

Министр информации и общественного развития РК

Министр образования и науки РК

Министр здравоохранения РК

Министр труда и социальной защиты населения РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК

Министр культуры и спорта РК

Министр национальной экономики РК

акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей

заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана,

заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан

директор республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" (по согласованию)

председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" (по согласованию)

секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (по согласованию)

председатель молодежного крыла "Жас Отан" при партии "Nur Otan" (по согласованию)

президент объединения юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана" (по согласованию)

исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан (по согласованию)

директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

На заседания Государственной комиссии могут приглашаться должностные лица, не являющиеся членами Государственной комиссии, а также представители общественных организаций и средств массовой информации.

Председатель Государственной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Государственной комиссии и председательствует на ее заседаниях.

В отсутствие председателя Государственной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

Рабочим органом Государственной комиссии является Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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