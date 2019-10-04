Алматинцы вынуждены долго ждать некоторые автобусы по вечерам

По информации Управления городской мобильности Алматы, предоставленной в ответ на наше обращение, 50% автобусов работают до 23:00, в том числе магистральные.

Алматинцы в социальных сетях то и дело жалуются на то, что в последнее время не все автобусы работают как положено до 23:00, вечером проезжают мимо остановок пустые, с погашенным светом в салоне и не берут пассажиров хотя бы до узловой остановки. Хотя некоторые маршруты исправно возят пассажиров до 23:00 в обоих направлениях. Особенно это ощущается, когда люди выходят после концертов, представлений, завершающихся как раз после 21:00, передает Zakon.kz.

Также алматинцы ждут городские автобусы после частных концертов и мероприятий на Алматы Арене. В центр города оттуда можно уехать на маршрутах №7 и 57, также до Толе би-Момышулы можно добраться на автобусе №122. И горожане сами были свидетелями, как автобусы №7 и 57 после 21:30 в сторону центра города проезжали мимо Алматы Арены в парк и не довозили пассажиров хотя бы до пересадочной точки, в то время как 122-й автобус шел по маршруту в сторону Толе би.

- На ваше обращение сообщаем, что автобусы маршрута № 7 и так работают до 23:00 часов. По графику, утвержденному парку "Транспортным холдингом", автобусы данного (и других городских) маршрута после 20:00 начинают постепенный, плановый сход с маршрута в парк. Для изменения графиков просим обратиться в "Транспортный холдинг". Автопарк исполняет то, что ему утверждено. Кроме того, рекомендуем использовать мобильные приложения по отслеживанию городского транспорта, где видно, что автобусы работают после 20:00 и после 21:00 и 22:00, до 23:00, - сообщили в администрации "TALAP T", обслуживающей в том числе 7-й автобусный маршрут.

Иными словами, есть утвержденный регламент работы перевозчиков на каждом городском маршруте, где прописано, сколько рейсов должен сделать перевозчик за смену по тому или другому маршруту. Эти регламентированные рейсы он сделать обязан. А те, что сверх плана - только по согласованию с "Транспортным холдингом" и управлением городской мобильности и с их разрешения.

По информации Управления городской мобильности Алматы, предоставленной в ответ на наше обращение, 50% автобусов работают до 23:00, в том числе магистральные.

- График и расписание движения автобусов разрабатывается в соответствии с пассажиропотоком и потребностью в вечернее время. Также дано поручение ТОО "Транспортный холдинг Алматы", осуществляющих диспетчеризацию, о необходимости города в регулярном движении в вечернее время, интервалах хранения на всех маршрутах наблюдения, - сообщили в управлении.

Независимые эксперты говорят, что более активную работу общественного транспорта допоздна организовать вполне реально, достаточно утвердить так называемую "сдвинутую" смену по времени. То есть водители, которые утром выезжают на линию не в 5:00, а где-то в 8:00, работают до 23:00. Те же, кто с 5 утра уже на маршруте, заезжают в парк как раз с 20:00.

Альберт Ахметов

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