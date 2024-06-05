Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы

О том, как будут повышать привлекательность общественного транспорта Алматы, рассказали в Управлении городской мобильности (УГМ), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отмечают, что Алматы подошел к критическому уровню автомобилизации. Около 65% горожан передвигаются на личном транспорте. Для сравнения: аналогичный показатель в Москве составляет 30%, в Париже – всего 11%. За два года число зарегистрированных автомобилей в городе выросло на 24%, к 2030 году прирост составит не менее 40%.

"Для решения проблем непрекращающихся пробок и загрязнения атмосферного воздуха чрезмерным количеством транспортных средств в Управлении городской мобильности приступили к реализации масштабного проекта – мастер-плана транспортного каркаса до 2030 года", – сообщили в ведомстве.

Согласно Программе развития Алматы до 2030 года, город должен стать полицентричным, зеленым "городом для людей". По мнению властей, важную роль в этом сыграет расширение доступности общественного транспорта (ОТ) и создание инфраструктуры, которая обеспечит доступным общественным транспортом 100% населения. Количество поездок на ОТ увеличится на 64%, а доля личных автомобилей снизится. В итоге жители будут тратить время на дорогу на треть меньше, чем сейчас", – отмечают в управлении.

По словам руководителя УГМ Сагындыка Телибаева, чтобы этого достичь, важно создать условия, при которых люди смогут и захотят пересесть с личных автомобилей на ОТ. Пока для этого есть ряд препятствий.

"В ходе опроса, который был проведен по заказу УГМ, выяснилось, что 42% алматинцев не устраивает перегруженность транспорта, 41% – долгое ожидание и отсутствие маршрутов после 22:00. Респонденты отметили неудовлетворительное качество вождения и поведение водителей, нарушение расписания и значительное количество пересадок. Для решения этой ситуации акиматом утвержден мастер-план транспортного каркаса города. Планируется, что к 2030 году в городе будут сформированы 42 коридора скоростного ОТ общей протяженностью 296 км. Новые маршруты скоростных автобусов, троллейбусов, легкорельсовый транспорт и станции метро позволят охватить 75% районов проживания и 81% рабочих мест", – отметил Телибаев.

Планируется вывести на линии газовые автобусы и электробусы, построить новые остановки и сократить интервалы движения ОТ, особенно в часы пик.

Согласно мастер-плану, на въезде в город появятся перехватывающие парковки – для этого будет построено три новых транспортно-пересадочных узла на западном, северном и восточном направлениях. Чтобы повысить доступность общественного транспорта, в городе обустроят пешеходные и велодорожки от жилых зданий до остановок.

Мастер-план транспортного каркаса Алматы уже внедряется: его пилотной площадкой станет участок на проспекте Райымбека, где появятся непрерывные выделенные полосы для автобусов, будет создана полноценная пешеходная и велоинфраструктура. На наиболее проблемных участках появятся камеры. В результате проспект, сегодня простаивающий в пробках, должен превратиться в современную скоростную магистраль.

Итогом построения транспортного каркаса всего Алматы должно стать уменьшение времени на пересадки, подходы к остановкам, ожидания ОТ и время на дорогу.

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