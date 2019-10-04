Жители каких регионов Казахстана зарабатывают больше

В региональном разрезе больше всего доходов получают жители Алматы.

По данным исследования finprom, в Казахстане взрослое население составляет 12,1 млн человек. Годовой доход 96,6% взрослого населения (11,7 млн человек) не превышает 10 тыс. долларов, передает Zakon.kz.

• 2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от 10 тыс. до 100 тыс. долларов.

• 0,35% (42 301 человек) - от 100 тыс. до 1 млн долларов США.

• 0,05% (5 838 человек) - от 1 млн до 50 млн долларов США.

• 0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства. Из них 112 человек зарабатывают в год от 50 млн до 80 млн долларов США, 45 человек - от 80 млн до 800 млн долларов США, 5 человек - от 2 млрд до 3 млрд долларов США.

Во втором квартале текущего года средний денежный доход населения составил 169,5 тыс. тг - на 10,3% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (153,7 тыс. тг).

В региональном разрезе больше всего доходов получают жители Алматы: 234,9 тыс. тг (годом ранее - 218,8 тыс. тг). Средний доход в столице составил 226,7 тыс. тг - на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (213,5 тыс. тг).

Замыкает тройку регионов-лидеров Карагандинская область, где средний доход населения увеличился на 9,4% и составил 199,7 тыс. тг (годом ранее - 182,6 тыс. тг).

В ТОП-5 регионов по доходам также вошли Мангистауская и Восточно-Казахстанская области - 198,4 тыс. и 191,7 тыс. тг соответственно.

В 8 регионах страны доходы населения находятся ниже среднереспубликанского значения. Самые низкие доходы наблюдаются в Туркестанской (100,4 тыс. тг), Жамбылской (128,1 тыс. тг) и Кызылординской (137,7 тыс. тг) областях.

В структуре доходов основная часть приходится на доход от трудовой деятельности: 72,8%, или 123,4 тыс. тг (годом ранее - 115,1 тыс. тг).

Социальные трансферты в структуре доходов населения выросли на 24% и составили 39,8 тыс. тг, или 23,4% от общей суммы.

Материальная помощь от родственников, знакомых и алименты составили 4,3 тыс. тг (годом ранее - 4,5 тыс. тг), а прочие доходы равны 2,1 тыс. тг.

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