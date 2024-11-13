В каких регионах Казахстана снизилась средняя зарплата

Согласно последним статданным, в третьем квартале года среднее значение месячной заработной платы по РК снизилось по сравнению с предыдущим кварталом года. В региональном разрезе зарплаты также стали меньше практически во всех областях страны. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики, среднее значение номинальной заработной платы по РК в третьем квартале 2024 года составило 390 328 тенге, это на 3,2% ниже, чем во втором квартале года (403 251 тенге). При этом рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 11,3%.

Фото: Zakon.kz

Зарплаты по регионам

В разрезе регионов среднемесячная заработная плата в третьем квартале текущего года снизилась не везде. Так, в Атырауской области по сравнению со вторым кварталом 2024 года средняя зарплата выросла на 6,13% до 630 894 тыс. тенге, также зарплаты немного выросли в Костанайской области до 338 366 тенге (+0,2%).

В то же время наибольшее снижение за квартал отмечается в Туркестанской до 266 590 тенге (-17,8%), Жамбылской – 279 645 тенге (-13,3%), Кызылординской – 325 206 тенге (-9,88%) и Алматинской – 308 314 тенге (-9,2%) областях.

Менее чем на 1% по итогам квартала зарплаты снизились в Актюбинской (368 600 тенге), Акмолинской (328 210 тенге) и Западно-Казахстанской (340 084 тенге) областях.

Наиболее низкая средняя зарплата по стране отмечается в Туркестанской области, а самая высокая – в Атырауской. Согласно оценкам Бюро нацстатистики, соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в третьем квартале 2024 года составило 2,3 раза.

Фото: Zakon.kz

Если по сравнению с прошлым кварталом средние зарплаты в большинстве регионов стали меньше, то по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года наблюдается прирост как в областях, так и в крупных городах. Наибольшее увеличение зарплат по сравнению с третьим кварталом прошлого года произошло в Шымкенте – на 16% до 309 733 тенге, и Алматы +15,22% до 471 264 тенге. В числе лидеров роста также Абайская область 334 507 тенге и Актюбинская – 368 600 тенге, рост на 14,2% в каждой области.

Добавим, что ситуация с квартальным снижением зарплат наблюдалась и в прошлом году. Так, за третий квартал 2023 года среднемесячная зарплата составила 350 542 тенге, или на 4,1% ниже, чем во втором квартале того же года (365 502 тенге). Соответственно, это сказалось и на зарплатах в регионах.

Однако позже это снижение было полностью нивелировано, и по итогам четвертого квартала средняя зарплата по стране выросла уже до 393 605 тенге. Можно предположить, что и по итогам текущего года средние зарплаты восстановят рост после квартального снижения, но точные данные по финальному кварталу будут опубликованы уже в следующем году.

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