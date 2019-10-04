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При аварийной посадке АН-12 в Украине погибли 4 человека

Аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что закончилось горючее.

Фото : iz.ru4 октября 2019, 12:36

Четыре человека, по предварительным данным, погибли при аварийной посадке самолета Ан-12 возле аэропорта "Львов" на Украине, посадку совершили потому, что закончилось горючее, сообщил РИА Новости министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов", проводится эвакуация экипажа.

- По предварительным данным, четверо погибших. Аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что закончилось горючее. Начато расследование указанного события, - написал Криклий.

Он также выразил соболезнование близким погибших.


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