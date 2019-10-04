В Казахстане изменили правила обучения экстерном

Получение образования в форме экстерната осуществляется в соответствии с государственными общеобязательными стандартами среднего, технического и профессионального, послесреднего или высшего образования.

Министр образования и науки РК своим приказом от 2 сентября 2019 года внес изменения и дополнения в Правила обучения в форме экстерната, сообщает Zakon.kz.



Так, говорится, что обучение в форме экстерната предоставляется:

в организациях основного среднего, общего среднего образования:

- обучающимся, имеющим заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья;

- обучающимся, детям граждан РК, временно проживающим за рубежом;

- обучающимся, имеющим оценки "4" и "5" по всем изученным предметам на протяжении всего периода обучения;

в организациях технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта:

победителям международных, республиканских конкурсов и фестивалей, согласно перечню международных, республиканских конкурсов и фестивалей, победители которых допускаются к обучению в форме экстерната;

в организациях высшего или послевузовского образования:

- обучающимся с особыми образовательными потребностями и инвалидам, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не имеют возможности посещать учебные занятия;

- обучающимся при условии успеваемости за предыдущие периоды обучения не ниже, чем на "хорошо" и "отлично" со средним баллом 4,5 и выше;

- обучающимся очной формы обучения, находящимся на обучении за рубежом до одного года, за исключением обладателей международной стипендии "Болашак".

Правила также предусматривают, что обучающимся второго и старших курсов, успевающих на "отлично" обучение в организациях высшего или послевузовского образования, а также организации технического и профессионального, послесреднего образования в форме экстерната предоставляется на один академический период, но не более чем на один учебный год.

Получение образования в форме экстерната осуществляется в соответствии с государственными общеобязательными стандартами среднего, технического и профессионального, послесреднего или высшего образования.

Заявление на получение разрешения на обучение в форме экстерната в организациях технического и профессионального, послесреднего образования подается обучающимися не позднее 20 календарных дней до начала текущего учебного года.

Для обучения в форме экстерната организация основного среднего, общего среднего, организация технического и профессионального, послесреднего образования составляет индивидуальную учебную программу и график консультаций в соответствии с рабочим учебным планом на текущий учебный год с учетом состояния здоровья обучающегося и итогов промежуточной, итоговой аттестаций.

Решение о допуске к промежуточной, итоговой аттестации экстернов организаций основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования принимается педагогическим советом. Приказ о допуске к промежуточной, итоговой аттестации экстернов издается не позднее 10 мая текущего учебного года руководителем организации основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Консультации и промежуточные аттестации проводятся с января по апрель текущего учебного года по графику, утвержденному приказом руководителя организации основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Экстерны организаций основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, не прошедшие промежуточную или итоговую аттестацию, оставляются на повторный год обучения, осуществляемое не в форме экстерната.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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