Обучение экстерном в школах: внесены изменения

Министр просвещения приказом от 15 апреля 2025 года внес изменения в Правила обучения в форме экстерната и оказания государственной услуги "Выдача разрешения на обучение в форме экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что аттестация экстернов проводится в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Обучающийся, проживающий за рубежом, при получении образования в форме экстерната осваивает учебные программы соответствующего уровня образования самостоятельно, текущий контроль (суммативное оценивание за раздел/сквозную тему, суммативное оценивание за четверть) успеваемости проходит дистанционно в организации среднего образования, где он закреплен.

Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне (ступени) образования.

Указывается, что при предоставлении заявителем полного пакета документов услугодатель в течение 6 рабочих дней направляет запрос в соответствующую организацию образования и получает сведения в отношении заявителя.

После получения сведений от соответствующей организации образования в течение двух рабочих дней услугодателем рассматривается содержание представленных документов. При соответствии требованиям правил издается приказ о выдаче разрешения на экстернатное обучение.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания госуслуги направляет заявителю уведомление о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Процедура заслушивания проводится в соответствие со статьей 73 АППК РК.

Приказ вводится в действие со 2 мая 2025 года.

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