Изнасилование врача таксистом. Расследование взято на особый контроль

Установлены близкие родственники подозреваемого, которые приходили к потерпевшей и просили забрать заявление.

В Департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали случай с обвинением таксиста в изнасиловании врача, передает Zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врач одной из больниц Павлодара была изнасилована таксистом. Расследование дела затянулось, а родные подозреваемого, по словам пострадавшей, преследуют ее и угрожают.

Как сообщил начальник ДП Павлодарской области генерал Амантай Аубакиров, сейчас ведется досудебное расследование по факту изнасилования и кражи имущества Анастасии.

- По делу дополнительно назначен ряд судебных экспертиз, результаты которых будут готовы в ближайшее время. Проверяются доводы подозреваемого М. и проводятся следственные действия с его участием, - сообщил Аубакиров.

Относительно меры пресечения в виде "Подписки о невыезде" он пояснил, что избрана "мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, с учетом личности и тяжести содеянного".

- Кроме того, установлены близкие родственники подозреваемого М., которые приходили к потерпевшей и просили забрать заявление. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия и будет дана юридическая оценка. За допущенную волокиту и низкое качество расследования по делу управлением собственной безопасности в отношении сотрудников ДП области проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры, - добавил генерал.

1 октября потерпевшая и ее адвокат были на личном приеме у Аубакирова. Ход расследования взят на особый контроль.

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