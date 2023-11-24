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Двое рецидивистов пытались взять в заложники таксиста в Алматы

Двое рецидивистов пытались взять в заложники таксиста в Алматы Фото: pixabay
Полиция Алматы задержала двух ранее судимых мужчин, которых подозревают в попытке ограбить таксиста. По версии следствия, они требовали полмиллиона тенге у родственников водителя, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 24 ноября, в полицию обратилась горожанка, рассказавшая, что неизвестные удерживают ее брата-таксиста. По словам женщины, злоумышленники требовали у нее в обмен на брата 500 тысяч тенге.


Полицейские оперативно вычислили, в какой машине находились подозреваемые. Патрульные заблокировали автомобиль в микрорайоне Жулдыз. Полиция задержала двух подозреваемых – мужчин 35 и 38 лет. Один из подозреваемых безуспешно пытался скрыться.

Обоих мужчин задержали и взяли под стражу. Как выяснилось, их ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Таксист не пострадал. В отношении задержанных ведут досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 УК РК (грабеж).

Ранее сообщалось, что житель Астаны забрал из салона такси чужой рюкзак с девятью миллионами тенге.

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Никита Дробны
Алматы
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