Двое рецидивистов пытались взять в заложники таксиста в Алматы
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 24 ноября, в полицию обратилась горожанка, рассказавшая, что неизвестные удерживают ее брата-таксиста. По словам женщины, злоумышленники требовали у нее в обмен на брата 500 тысяч тенге.
Полицейские оперативно вычислили, в какой машине находились подозреваемые. Патрульные заблокировали автомобиль в микрорайоне Жулдыз. Полиция задержала двух подозреваемых – мужчин 35 и 38 лет. Один из подозреваемых безуспешно пытался скрыться.
Обоих мужчин задержали и взяли под стражу. Как выяснилось, их ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Таксист не пострадал. В отношении задержанных ведут досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 УК РК (грабеж).
Ранее сообщалось, что житель Астаны забрал из салона такси чужой рюкзак с девятью миллионами тенге.