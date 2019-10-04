Как казахстанскому студенту получить европейское образование бесплатно

Мы вовлекаем студентов в научную жизнь, стараемся, чтобы они получили возможность практики в этой сфере.

Стоимость высшего образования в РК растет из года в год, сохраняющаяся тенденция может остановить молодого казахстанца воплотить свою мечту в реальность. На данный момент цена за год обучения в медицинских вузах РК может достигать 2 млн тенге, а государственный грант обременен долгом отработки в региональных гос. учреждениях, вследствие чего, часть казахстанских студентов выбирает зарубежные вузы - одним из которых является Дебреценский Университет в Венгрии, где у иностранных студентов есть возможность бесплатного обучения в рамках стипендиальной правительственной программы.

Дебреценский Университет один из крупнейших высших учебных заведений Центральной Европы, расположенный в одноименном городе Дебрецен, который считается вторым по величине городом в Венгрии. На данный момент в университете обучаются свыше 30 тыс. студентов из 110 государств, среди которых более 120 граждан Казахстана. В Дебреценском Университете есть возможность получить одну из 87 программ бакалавриата, сотню магистерских программ и свыше 23 тысяч курсов по разным специальностям. Важным фактором при выборе страны обучения является и то, что Венгрия входит в мировой рейтинг топ-20 самых безопасных стран для жизни.

Бесплатно поступить в Дебреценский Университет может каждый казахстанец благодаря стипендии Stipendium Hungaricum. Это отличный шанс для молодежи получить европейский диплом совершенно бесплатно. Достаточно обладать хорошими знаниями английского языка и гореть желанием стать профессионалом своего дела. Подробную информацию можно найти на сайте Debrecen University.

Особенностью Дебреценского Университета является, то, что он имеет факультет медицины. Это первая в Центральной Европе медицинская школа, которая служит городской больницей, где студенты проходят клиническую подготовку наряду с профильными предметами, а медицинские программы вуза аккредитованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Медицинскими советами Индии, Израиля, Ирландии, Ирана, Норвегии, США и ОАЭ.

- Сегодня наш факультет располагает всеми возможностями, чтобы выпускать отличных специалистов. Мы вовлекаем студентов в научную жизнь, стараемся, чтобы они получили возможность практики в этой сфере. Наш учебный план сформирован таким образом, чтобы после завершения учебы, студенты имели возможность применить полученные знания в жизни. Учиться на нашем факультете не просто, но очень интересно, - говорит профессор Норберт Немет, вице-декан факультета медицины Дебреценского Университета.

11 и 12 октября Представители Дебреценского Университета примут участие в международной образовательной выставке "International Education Fair 2019", которая состоится в г. Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака с 10.30 - 17.30 часов.

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