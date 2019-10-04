Посол Казахстана в Китае стал первым замминистра иностранных дел

Перешел на новую должность указом Токаева.

Посол Казахстана в Китае Нурышев Шахрат получил новую должность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Нурышев Шахрат Шакизатович назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в официальном документе.

Указом главы государства Нурышев Шахрат освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Нурышев Шахрат родился 20 июня 1972 года в Алматы.

В 1995 году окончил Пекинский лингвистический университет - факультет "Востоковедение", в 1996 году - Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовой стаж:

· Референт Управления Азии МИД РК (1996);

· Атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи (1997);

· Второй, первый секретарь Посольства РК в КНР (1999);

· Начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК (2004);

· Советник Посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (2005);

· Советник-посланник Посольства РК В КНР (2007);

· Посол по особым поручениям МИД РК (11.2008);

· Национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества, Специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан (2009) (12.2008-02.2015);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (с 02.2015)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медаль

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