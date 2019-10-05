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В Усть-Каменогорске неизвестные заклеили скотчем камеры "Сергек"

Виновные будут привлечены к ответственности по факту совершения мелкого хулиганства.

Фото : astana.gov.kz5 октября 2019, 06:00

Полицейские разыскивают злоумышленников, заклеивших камеры скотчем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

- 4 октября на оперативный канал 102 поступило сообщение, что неизвестные заклеили скотчем камеру "Сергек" на перекрестке проспекта Ауэзова и набережной имени Е. П. Славского, — сообщила пресс-секретарь департамента полиции ВКО Айгерим Нургазина. — На данный момент полиция принимает все необходимые меры для установления личности правонарушителя, который будет привлечен к ответственности по факту совершения мелкого хулиганства.


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