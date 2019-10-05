В Усть-Каменогорске неизвестные заклеили скотчем камеры "Сергек"
Виновные будут привлечены к ответственности по факту совершения мелкого хулиганства.
Фото : astana.gov.kz5 октября 2019, 06:00
Полицейские разыскивают злоумышленников, заклеивших камеры скотчем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
- 4 октября на оперативный канал 102 поступило сообщение, что неизвестные заклеили скотчем камеру "Сергек" на перекрестке проспекта Ауэзова и набережной имени Е. П. Славского, — сообщила пресс-секретарь департамента полиции ВКО Айгерим Нургазина. — На данный момент полиция принимает все необходимые меры для установления личности правонарушителя, который будет привлечен к ответственности по факту совершения мелкого хулиганства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4988934-ffe2c9f182fb610e222b4443796cd8d4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...