Чудотворную икону "Знамение" привезли в Алматы

Икона будет находиться в Алматы с 4 по 11 октября.

4 октября в Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря Алматы была доставлена великая святыня - чудотворная Курско-Коренная икона Пресвятой Богородицы "Знамение". Преклонить голову перед иконой пришло более двухсот верующих прихожан, сообщает Zakon.kz.

Прибытие святыни в Казахстан приурочено к открытию Вознесенского кафедрального собора, которое состоится 8 октября. В открытии собора примут участие священнослужители из Прибалтики, Белоруссии, России, Польши, США и Таиланда.

Икона "Знамение" является главной святыней православия за рубежом и находится в Знаменском соборе в Нью-Йорке.

Чтобы поклониться святому и чудотворному образу, православные казахстанцы занимали очередь в церковь за два-три часа, люди стояли у самых ворот в храм и терпеливо ждали встречи со "Знамением".

После прибытия святого образа прихожане, во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, совершили крестный ход по территории храма.

В конце крестного хода, уже внутри храма под пение церковного хора зажглись тысячи свечей, как бы олицетворяя огни веры, надежды и любви в тысяче глаз верующих. В минуты молебна люди забыли о тревогах дня и вспомнили о душе. Каждый молча думал о своем.

После молебна священнослужители открыли доступ к святому образу для поклонения. Подходить к "Знамению" помогали казаки, они выстроились в шеренгу и направляли прихожан к чудотворному образу Пресвятой Богородицы.

Владыка Александр призвал всех прихожан к добрым поступкам и чистым помыслам, чтобы все люди были милосердны к другим, ведь молитва помогает жить в наше непростое и суетное время.

Также митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал, что чудотворная Курско-Коренная икона Пресвятой Богородицы "Знамение" будет находиться в Алматы с 4 по 11 октября.

Святыню казахстанцы могут увидеть в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря уже сейчас, а также в Вознесенском кафедральном соборе с 8 октября.

К слову, эту икону уже во второй раз привозят в нашу страну. Впервые чудотворный образ доставляли в Казахстан в 2011 году.

Анастасия Беньяминова

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