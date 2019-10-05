Мы шокированы обвинением: Биртанов высказался о смерти младенца в Атырау

Необходимо дождаться результатов следствия, проведения всех необходимых экспертиз и четкого обозначения причин смерти, уверен глава Минздрава.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области, передает Zakon.kz.

- Я хотел бы прокомментировать ситуацию по случаю возбуждения уголовного дела в Атырауской области. Прежде всего, я хотел бы выразить соболезнования семье погибшего ребенка от имени министерства здравоохранения. От имени всех своих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением. О неоказании медицинской помощи, которая привела к смерти новорожденного. Или даже предумышленном неоказании медицинской помощи. Наша позиция такая, что необходимо дождаться результатов следствия, проведения всех необходимых экспертиз и четкого обозначения причин смерти. Были ли там какие-то незаконные действия со стороны медицинских работников. И только после этого мы дадим развернутый комментарий.

Вместе с тем, мы хотим сказать, что этот случай вызвал большой резонанс, и, к сожалению, формируется негативное отношение к медицинским работникам. В целом, я считаю, что большинство медицинских работников честно и профессионально исполняют свои обязанности и продолжают это делать, поэтому я бы не хотел, чтобы было обобщение и этот негатив перекладывались на всех медицинских работников. Конечно, этот случай вопиющий. Обвинение очень серьезное. Мы, мягко говоря, шокированы. Таким действиям не место в цивилизованном обществе. Но еще раз повторю, это требует доказательств.

Ранее сообщалось, что врачей перинатального центра Атырау подозревают в причастности к гибели новорожденной девочки из-за того, что они якобы сначала оформили ребенка мертворожденным, а затем, не зная, как исправить документы в системе, отправили младенца умирать в холодильник.

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