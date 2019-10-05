Что станет с главой управления облздрава Атырауской области

Биртанов предлагал уволить, но теперь позиция главы Минздрава изменилась.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о будущем главы управления здравоохранения Атырауской области, передает Zakon.kz.

В Атырау работают специалисты научных центров, но некоторые из них уже начинают отказываться от посещения регионов из-за уголовных дел, к которым приводят такие визиты.

- Вы знаете, что акушер-гинеколог из научного центра ездила помогать в село с родами, после этого было возбуждено уголовное дело, ей запретили заниматься врачебной и научной деятельностью. Мы, с одной стороны, констатируем нехватку медицинских кадров, а с другой - делаем все, чтобы их стало еще меньше. Давайте к таким ситуациям относиться более взвешенно.

- Для того, чтобы принять окончательное общественное мнение, нужно знать и видеть всю картину. Мы должны быть абсолютно нетерпимыми к преступлениям, к коррупции. Но было много случаев, когда были озвучены правонарушения, а после людей оправдывали. Это касается общего реноме всех медицинских сотрудников. И мы должны быть взвешенными. Я никого не покрываю, не защищаю, но нужно дождаться объективного следствия и суда.

Во-первых, есть закон и вертикаль определения степени государственной службы. По Кодексу об охране здоровья четко прописано, кто за что отвечает, и ответственность местных исполнительных органов – это исполнение и поддержание муниципальных коммунальных больниц в надлежащем состоянии, в том числе назначение руководителей управления здравоохранения и главных врачей. Сейчас в Сенате происходит бурное обсуждение в связи с поправками и предложением Агентства по делам госслужбы исключить согласование главных врачей и начальников управлений здравоохранения в регионах при их назначении и согласовании в Министерстве здравоохранения. Мы высказались против, мы считаем, что как минимум должен быть предварительный отбор людей, которые будут возглавлять больницы и отрасль в регионе, с Министерством, для того чтобы они понимали стандарты, требования и реформы, которые происходят. Это как минимум.

Поэтому есть другое, более жесткое предложение – сделать переподчинение управлений здравоохранения. Я считаю, что этот вопрос необходимо обсуждать всесторонне, есть такие предложения, и мы чувствуем, когда госпрограммы не реализуются на местах, хотя все они согласовываются с местными исполнительными органами, по разным причинам. Но я считаю, что в нынешней ситуации инструментов достаточно.

Что касается руководителя управления здравоохранения Атырауской области: мое обращение к ней было в рамках этики государственного служащего и в рамках тех поручений, которые давали Елбасы и глава государства. В случае, если непосредственный подчиненный уличен в коррупции, то руководитель должен публично об этом заявить и подать прошение, что и сделала руководитель управления здравоохранения. А вот принимать это заявление или не принимать – решать акиму. Мы переговорили непосредственно с акимом Атырауской области. Он принял решение, что она будет продолжать работать, поскольку есть факты и дела, которые этот руководитель осуществляет, и акимат считает, что она должна продолжать работать.

Многие проблемы резонансные конкретно в этом регионе были выявлены еще летом, и президент поднимал вопрос о младенческой смертности в Атырауской области. Проблемы были выявлены в результате нашей совместной работы с местными исполнительными органами. Проблемы есть, мы их видим, мы их решаем. Здесь неважно в данном случае, кто кому подотчетен, главное, чтобы была слаженная работа по тем мерам, ведь в чем главная функция министерства: мы делаем стандарты – как правильно оказывать родовспоможение, например. Стандарты оказания акушерской, педиатрической помощи, мы разрабатываем четкий план мер по снижению материнской и младенческой смертности. Их надо исполнять. Здесь должны быть четкие действия на местах, должны привлекаться профессионалы, и контроль фактов коррупции, то есть общественный контроль, должен быть.

Было поручение Елбасы в Плане нации "100 шагов" начать корпоративное управление. Мы создали всю нормативную базу, и я призываю акимов областей принять все необходимые меры до конца года, чтобы во всех больницах были общественные наблюдательные советы, которые бы контролировали деятельность главных врачей, не допускали факты коррупции, контролировали, куда идут расходы. Эти наблюдательные советы давно должны были быть созданы. Где-то они созданы формально, где-то они просто не работают. Поэтому если инструменты есть, их надо использовать.

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