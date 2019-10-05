100 дней Сагинтаева на посту акима Алматы

Что за это время успел сделать глава городского акимата.

Бакытжан Сагинтаев стал акимом Алматы 28 июня. Сегодня, 5 октября, исполняется ровно 100 дней с момента его назначения. Что изменилось в городе за это время, рассказывает корреспондент МИА "Казинформ".

Первым делом аким открыл аккаунты в соцсетях и обратился жителям города, отметив, что полностью осознает свою ответственность перед жителями города.

"Моя главная цель - сделать Алматы безопасным, комфортным, современным мегаполисом, где каждый алматинец имеет возможность для достойной жизни. Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Готов к диалогу с вами!" - сказал тогда аким Алматы.

Сразу же, после этого акиму начали поступать обращения от горожан вернуть скорость на аль-Фараби с 60 на 80 км в час. Позже аким вес-таки принял решение вернуть прежний скоростной режим.

Спустя несколько дней после назначения Б. Сагинтаев встретился с экс-акимом города Бауыржаном Байбек. Они стали первыми пассажирами электроавтобуса "Made in Almaty".

Бакытжан Сагинтаев успел объездить все 8 районов города и поручил районным акимам устранять имеющиеся проблемы. Первый свой рабочий визит он совершил в Турксибский район, в ходе которого поручил благоустроить микрорайон "Жас канат", а также отчитал полицейских.

Жители района пожаловались акиму на проституток, на что Б. Сагинтаев дал команду правоохранителям на зачистку территорию. После Б. Сагинтаев поставил ряд задач перед акимами Алмалинского и Медеуского районов, в ходе рабочей поездки в Ауэзовский район он проинспектировал ход строительства станции метро "Достык" и "Сарыарка", по обращениям горожан он побывал в ряде районов Алматы. Он также встретился с жителями Алатауского района. По поручению градоначальника в городе появились новые стационарные пункты полиции.

По поручению градоначальника в городе появились новые стационарные пункты полиции. Акима также избрали председателем алматинского городского филиала партии "Nur Otan".

Б.Сагинтаев также предложил высадить не менее миллиона новых деревьев в городе и планирует активно работать с Правительством и АО "Самрук Энерго" над уменьшением выбросов от стационарных источников. Он поручил детально изучить вопрос возможности перевода городской ТЭЦ-2 на газ и представить видение развития.

Аким Алматы также дал полицейским указание провести анализ криминогенной обстановки в городе, усилить борьбу с хулиганством и грабежами и увеличить количество видеокамер на улицах города. Он высказался о проблеме с запахом газа от ГРС-2 "Алматы".

Кроме того, аким рассказал о приоритетах развития мегаполиса. Он отметил необходимость благоустройства зоопарка. Сагинтаев также обратится к маслихату с просьбой об определении, кроме сквера за кинотеатром "Сары-Арка", еще одного места для проведения мирных собраний граждан.

Бакытжан Сагинтаев также учредил награды лучшим организациям образования Алматы. А позже в ходе V ежегодной конференции предпринимателей рассказал об особом статусе города.

Касательно коммунального хозяйства, за это время по программе сноса ветхого жилья снесено 4 двухэтажных жилых дома, и ведется работа по выкупу квартир еще в 5 домах. Также проведены собрания с жителями 42 МЖД и сданы протокола на участие в программе "Развитие регионов 2020" 3 МЖД на капитальный ремонт и 25 МЖД на замену 53 лифтов. За отчетный период заменены 16 лифтов в 7 МЖД и произведен капитальный ремонт кровельной части в 3 МЖД.

Завершены работы по капитальному ремонту 120 дворовых территорий. Произведено комиссионное обследование 243 дворовых территорий и определены 184 дворовые территории для капитального ремонта на 2020 год и объявлен конкурс на разработку ПСД.

Выявлены и направлены в Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы, списки бесхозных инженерных сетей общей протяженностью 13 366, 28 п.м., для дальнейшей передачи в коммунальную собственность города. Кроме того, произведено дополнительное освещение 8 дворовых территорий, 4 из которых входят в список криминогенно опасных участков города.

Также произведено подключение к центральным сетям газоснабжения 138 частных жилых домов, в том числе 9 ЧЖД, в рамках социальной ответственности бизнеса, малообеспеченным семьям.

По поручению акима Б. Сагинтаев в Алмалинском районе открылся районный центр по поддержке многодетных матерей "Бақыттыотбасы". В рамках работы центра реализуется программа "ISKER ANA" по обучению женщин предпринимательству. Со дня открытия центра (01.08.2019г.) "Бақытты отбасы" 678 многодетныхматерей и малообеспеченных семей получили консультации по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела и др.

С 1 по 30 августа проведен "Месячник здоровья" с целью обеспечения пошаговой доступности медицинских услуг. Выездные мобильные комплексы оснащены всем необходимым. Акции проводились на рынках находящихся в Алмалинском районе.

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